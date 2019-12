Cosa non va nell’intervista ad Allegri

Qui la cosa sorprendente è che la domanda non era: “Come stanno evolvendo i calciatori?”, oppure “Cosa ne pensa della globalizzazione nel calcio?”. La domanda, la primissima, era innocua: “Com’è il calcio visto da fuori?”. Che, va detto al volo, si riferiva piuttosto al fatto che Allegri non sta allenando in questo momento.

Inoltre, dato che del contropiede se ne parla anche dopo, qui rispondiamo solo alla prima cosa che per Allegri è più importante delle altre: che gli africani stanno spostando il calcio sul lato fisico.

Si tratta di una gigantesca, come dire, generalizzazione. Sarebbe interessante sapere se Allegri si basa su qualche studio o se si tratta di una sua semplice osservazione. Perché ci vuole davvero un grande spirito di osservazione, non solo per notare uno “spostamento” del calcio ma anche per individuarne una causa diretta e unica.

Ma sarebbe anche interessante capire cosa intende Allegri per “giocatori africani”, dato che tra africani di parti diverse del continente ci sono moltissime differenze fisiche oltreché culturali, sociali etc. Così sembra che Allegri lo usi come sinonimo politicamente corretto per “giocatori neri” e che, senza studi a supporto o specificazioni di nessun tipo, stia ribadendo lo stereotipo (cioè un’idea vaga, una costruzione sociale) della superiorità naturale atletica dei neri.

Stereotipi di questo tipo hanno ricadute sociali quotidiane enormi e per questo andrebbero evitati o quanto meno discussi nei media, invece Allegri è libero di dire una cosa del genere senza contraddittorio di alcun tipo. Ancora una volta, anziché discutere sulla natura di opinioni del genere (se siano razziste o meno), finendo inevitabilmente per tirare i ballo i valori di chi le esprime (su cui in casi come questo non possiamo sapere abbastanza), sarebbe più utile discutere della sensibilità con cui sono state divulgate al pubblico. È un tema sensibile, appunto, e non andava lasciato senza ulteriori spiegazioni, come se si trattasse di una verità oggettiva.

Anzitutto va detto chiaramente che non ci sono prove scientifiche a sostegno di una naturale superiorità atletica di nessun gruppo sociale, culturale o politico, sugli altri. Il concetto stesso di “etnia” è stato fortemente messo in discussione dall’antropologia contemporanea e anche negli studi che approfondiscono il discorso sul piano genetico o antropometrico non si arriva a conclusioni così generiche.

Alcuni miti che si danno per scontati sono stati smentiti: nel 1990, ad esempio, in uno speciale della NBC si sosteneva che gli atleti neri avessero un numero più alto di fibre muscolari veloci: non ci sono prove scientifiche (come dice Gary A. Sailes in uno studio del 1991) e sono pochissimi i fisiologi ad averlo sostenuto.

E nonostante ci siano delle differenze fisiche (sempre tenendo conto di misure “medie”, che non tengono conto di individui più o meno eccezionali) non si può sapere se le cause di tali differenze siano genetiche o piuttosto dovute a fattori ambientali (questo è il caso dei muscoli dei corridori keniani, adatti a correre lunghe distanze, che può essere dovuto al fatto che vivono in altitudine quanto al loro DNA).

Più importante ancora, però: non si può dire quanto le eventuali differenze fisiche influiscano sulle performance atletiche di alto livello rispetto a fattori sociali, economici, politici o storici. È più vantaggioso avere braccia più lunghe o nascere in un Paese in cui la mortalità è più bassa che altrove? È più vantaggioso avere ossa più pesanti o allenarsi in strutture migliori con allenatori più preparati?

Studi di questo tipo sono particolarmente complessi sia per ragioni intrinseche – quanto DNA “nero” c’è in un atleta afroamericano con magari qualche antenato bianco? – sia per ragioni pratiche: quanti atleti d’élite si riesce a convincere a farsi analizzare? Tutti concordano, però, che senza un allenamento di livello e un ambiente che favorisca un percorso adeguato si può parlare al massimo di “potenzialità”.

Ma va detta un’altra cosa. Questi discorsi non solo si basano su un’identità etnica posticcia e astratta, ma di solito vengono fatti per togliere almeno un po’ di merito agli atleti neri, come se per loro fosse in effetti più semplice e richiedesse meno lavoro. E che allo stereotipo della superiorità atletica si abbina di solito quello dell’inferiorità intellettuale o, se si parla di calcio, tecnica e tattica.

Insomma, Allegri ha sbagliato a generalizzare parlando di calciatori “africani” e il presupposto che i calciatori neri siano naturalmente predisposti a un tipo di calcio “più atletico” è semplicemente falso (oltretutto di esempi di calciatori bianchi che “spostano il calcio sul lato fisico” è pieno: da Zaniolo a Haaland, passando per Bale, Barella, Milinkovic-Savic, Manolas).

Non si tratta di una questione di politicamente-corretto, ma di opinioni che non hanno nessuna base scientifica e che anzi la stessa cultura occidentale cerca di combattere da decenni. Ovviamente che non ci siano prove non interesserà minimamente a chi non vuole mettere in discussione le sue false credenze, ma sarebbe compito dei giornalisti quello di approfondire e chiarire.