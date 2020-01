12 acquisti che magari vi sono sfuggiti

Forse Nico Lopez è già nascosto in un angolo del vostro cervello, quello riservato a tutti i talenti che non ce l’hanno fatta, sepolto sotto altre decine di nomi più freschi. Eppure c’è stato un momento in cui la sua esplosione sembrava solo questione di tempo, inevitabile come le cose più semplici. Nico Lopez a 18 anni si era accordato con la Roma, dopo essere praticamente scappato dal Nacional, fortemente voluto da Sabatini, uno dei migliori direttori sportivi nel giudicare i giovani talenti. In Primavera aveva segnato più gol delle partite giocate, all’esordio in Serie A contro il Catania aveva realizzato nel recupero il bellissimo gol del pareggio, dopo aver sostituito Francesco Totti. Qualche mese dopo era partito per il Mondiale U20, segnando 6 gol e diventando capocannoniere.

Da quel momento la carriera di Nico Lopez, chiamato el conejo per via dei denti sporgenti, si è praticamente fermata. La Roma lo cedette all’Udinese nell’operazione che portò in giallorosso Benatia. L’Udinese provò a valorizzarlo mandandolo al Verona dove, dopo 4 gol nelle prime 12 partite, uscì dalle grazie di Mandorlini secondo cui Lopez «aveva bisogno di continuità» e finiva per preferirgli Saviola. Dopo un breve passaggio al Granada, Lopez è tornato in Uruguay per vestire di nuovo la maglia del Nacional. A quel punto aveva 23 anni ma la sua carriera sembrava già finita.

In Sudamerica Lopez è riuscito a ricostruirsi una carriera: alla seconda partita con il Nacional ha segnato 3 gol al River Plate, che per ripicca gli ha nascosto il pallone per non farglielo portare a casa. A gennaio, dopo 3 stagioni all’Internacional in Brasile, Nico Lopez è diventato un giocatore del Tigres, squadra messicana di culto che ha nelle sue file Eduardo Vargas, passato da Napoli lasciando parecchi rimpianti, e soprattutto Andrè-Pierre Gignac, idolo incontrastato dei tifosi che ha recentemente festeggiato i 100 gol segnati con la maglia del club messicano.

I tre hanno giocato insieme la prima partita del Clausura senza segnare. Eppure l’idea di mettere insieme nel campionato messicano due talenti caduti in disgrazia e un francese al crepuscolo è bellissima: cosa può andare storto?