Guida galattica al calciomercato del Venezia

Quanti terzini olandesi occorrono per salvarsi? Nel dubbio che uno possa non bastare, il Venezia nelle ultime ore di mercato ha comprato pure il secondo. I terzini, come i calzini, fanno sempre comodo. Ma se Ebuehi è un talento un tantino caduto in disgrazia, Haps ha 28 anni e alle spalle una solida carriera di attenzione difensiva e 6 in pagella, con le maglie di AZ e Feyenoord. Un terzino come deve essere: tosto, in forma, senza idee strane per la testa o segni particolari – a parte un nome davvero spettacolare. Nel 2016 lo avevamo anche inserito nella nostra Top 11 dedicata alla Eredivisie. Christopher Holter lo aveva preferito a Mitchell Dijks, che poi in Italia ha fatto la sua figura.

Lo scorso anno a un certo punto è sparito e, mentre ci si chiedeva che fine avesse fatto, qualcuno ha messo in giro la voce che fosse finito in carcere per una brutta storia. Dick Advocaat è dovuto intervenire ai microfoni per rassicurare che no, Haps non era in galera. Stava solo male, ma male come? Advocaat non poteva dircelo. È stato Haps a chiarire questa storia dopo la sua firma col Venezia, raccontando che l’inverno scorso è stato diagnosticato un cancro ai polmoni al padre. Una storia che gli ha provocato un crollo psicologico, e un ricovero in ospedale per qualche giorno. «Voglio condividere la mia storia con voi. Un anno e mezzo fa mio padre soffriva di dolori al petto. Ha fatto una risonanza magnetica ed è così che abbiamo scoperto che aveva un cancro ai polmoni al terzo stadio. Quindi questo significava che era 50/50 se sarebbe sopravvissuto o meno. Ero distrutto mentalmente e fisicamente. Poiché non ne ho parlato con quasi nessuno, ho convissuto con questo peso per un anno, fino a quando non sono più riuscito a gestire il calcio fisicamente e mentalmente. Di conseguenza sono finito in ospedale per alcuni giorni. Abbiamo pregato molto in famiglia e le preghiere sono state ascoltate. È un vincitore! Pochi mesi fa abbiamo appreso che era guarito dal cancro ai polmoni. Papà, sono così felice che tu abbia potuto vivere questo giorno con me!».