20 calciatrici da seguire nel 2021 – seconda parte

Alexandra Popp è ormai un’istituzione del movimento calcistico tedesco. A 29 anni ha vinto 6 Bundesliga, 3 Champions League e 8 Coppe di Germania. Da ormai quasi dieci anni è una delle colonne portanti del Wolfsburg, la seconda squadra più dominante del calcio femminile degli ultimi anni. Finalista anche dell’ultima Champions League, in una partita in cui Popp ha segnato di testa il gol che ha accorciato le distanze contro il Lione.

Il colpo di testa è la sua specialità: pur non avendo una grande elevazione riesce a colpire la palla sempre con straordinaria precisione. Le compilation dei suoi gol sono piene di anticipi in area di rigore, terzi tempi, stacchi sul posto, palloni sempre colpiti col tempo giusto per battere le portiere. Ma Popp sa segnare in tanti modi diversi, soprattutto quando tira col sinistro sa trovare traiettorie forti e secche, o dolci e astute. Non è una calciatrice appariscente, che ruba l’occhio per un talento evidentemente sopra la media, ma Popp non ha punti deboli nel gioco e sembra sempre leggere le situazioni meglio delle altre, almeno negli ultimi trenta metri. Con la Nazionale tedesca ha segnato 53 gol in 107 presenze.

Nel 2021 ripartirà la sfida del Wolfsburg al Lione per il titolo europeo, e il rendimento di Popp in area di rigore sarà come sempre cruciale.