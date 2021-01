20 calciatrici da seguire nel 2021 – prima parte

A 29 anni Cristiana Girelli sta disputando la 16esima stagione in Serie A, dove ha passato più di metà della sua vita. Indossa la maglia numero 10 della Juventus Femminile capolista (a punteggio pieno) e al momento con 11 gol in 10 partite ha segnato più di tutte. Il Guardian l’ha inserita al numero 54 tra le migliori 100 calciatrici al mondo del 2020, prima tra le italiane. Nel 4-3-3 con cui giocano le bianconere lei è il riferimento centrale, ma non statico. È quel tipo di attaccante che trova la posizione in campo con l’intelligenza e diventa il fulcro del gioco. Nella stessa partita può diventare il trequartista, abbassarsi sulla linea dei centrocampisti oppure far valere la propria superiorità in area di rigore. Non è un centravanti puro, ma nessuna in Italia colpisce di testa meglio di lei, basta guardare il secondo gol segnato nel 4-1 alla Roma o quello all’Inter della scorsa stagione.



L’Italia da anni forma attaccanti di alto livello, ma nessuna ha la completezza di Girelli. La facilità con cui gioca a calcio è disarmante, spesso è come se fosse un passo avanti alle avversarie, che può dominare con la tecnica o con il fisico. È una calciatrice autosufficiente in zona gol, ma è anche molto brava nell’aprire il gioco per le compagne per poi inserirsi in area di rigore per concludere. Nelle ultime due stagioni ha segnato praticamente in ogni partita giocata, anche con la Nazionale, e nel 2021 non sembra poter far altro che confermare il suo stato di forma. Ha iniziato quest’anno segnando il gol decisivo durante i supplementari della sfida di Supercoppa contro la Roma. In una Juventus Femminile sempre più ambiziosa, Cristiana Girelli è la punta di diamante da seguire.