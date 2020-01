15 gare che hanno segnato il decennio della Formula 1

Vincitore: Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

Austin 2013 è la gara di un record rimasto ancora intatto: Sebastian Vettel ha messo a segno l’ottava vittoria consecutiva superando Michael Schumacher, e chiuderà a quota nove in Brasile. Ma ad Austin l’egemonia Red Bull trovò soprattutto la sua sublimazione simbolica in un messaggio radio, lanciato proprio dallo stesso Vettel al team dopo la gara, che suonerà come un sinistro presagio per la sua carriera e per il futuro del team:

«Dobbiamo ricordarci di questi giorni. Non dureranno per sempre. Godiamoceli finché durano».

Vettel aveva già conquistato il suo quarto titolo mondiale e fallirà, almeno per questo decennio, l’assalto al campionato con la Ferrari. Nel 2013 vinse 13 gare, appena due in meno di quante ne avrebbe vinte la Red Bull da quel momento a fine 2019, schiacciata dalla rivoluzione ibrida e dall’egemonia Mercedes.

14. L’ultima impresa del Kaiser

Gran Premio di Monaco 2012, Montecarlo

Vincitore: Mark Webber (Red Bull-Renault)

Il dominio delle frecce d’argento non era ancora arrivato quando, all’alba del decennio, Michael Schumacher decise di firmare per la Mercedes per provare a estendere la propria leggenda, tornando a correre in Formula 1 a 41 anni. Forse condizionato dal serio incidente in moto nel 2009, prima di lasciare un ricordo sbiadito della sua ultima esperienza Schumacher abbandonò dicendo: «In questi tre anni non siamo riusciti a creare una squadra vincente alla Mercedes».

Il suo lavoro pose le prime basi affinché il team Mercedes si affermasse, pochi mesi più tardi, come forse il più solido di sempre. E nonostante la sua incostanza, Schumacher riuscì a sfruttare l’unica occasione in cui si ritrovò in mano la vettura migliore. Sconfisse il suo compagno Rosberg e le due Red Bull nelle qualifiche di Montecarlo 2012, registrando la sua pole position più amara. Per via di una penalizzazione rimediata nel precedente appuntamento, dovette partire sesto ritirandosi poi nel finale.

I riflessi nella precisione massima di guida tra i muretti a 43 anni e nello staccare la mano sinistra dal volante, per regolare la ripartizione di frenata durante la percorrenza della prima chicane delle Piscine, sono il suggello finale del talento del pilota dalla carriera più gloriosa di sempre.