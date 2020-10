«L’ho visto, ma bisogna vedere se ha calciato in porta o ha messo un cross. Per me ha tentato di crossare… È un gol bellissimo, ma noi comunque dobbiamo dire la verità, senza polemiche» con queste parole Diego Armando Maradona ha smontato il gol di Mertens al Torino, che noi abbiamo messo tra i più belli dell’ultimo decennio di Serie A. Nessuno aveva sentito il bisogno di contestare questo gol, che sembra platealmente un pallonetto geniale eseguito da un giocatore in grado di segnare gol geniali. Era il quarto della sua partita, il settimo in una striscia di appena 160 minuti, considerando anche i tre segnati la domenica prima contro il Cagliari. Insomma per tutti era palese che in quel momento Mertens era semplicemente un giocatore baciato dagli dei del calcio e che se avesse deciso di segnare con un pallonetto spalle alla porta non ci sarebbe stato davvero niente di strano.

Maradona, lo sappiamo, ha un suo codice interpretativo del gioco del calcio peculiare e insomma non starei a prendere tutto quello che dice per oro colato. All’argentino non deve essere piaciuto che questa giocata è stato definita da molti maradoniana e possiamo capire perché per lui la verità è che volesse crossare, come se fosse la coscienza di Mertens. Più difficile capire perché al coro del “voleva crossare” si sono uniti Massimo Mauro («Mertens voleva crossare sul goal»), Paolo Di Canio («Voleva crossare? Non vi è dubbio, gli è andata bene: aveva il corpo all’indietro, anche se resta fenomenale») ed Esteban Cambiasso («È stato fortunato due volte perché, se avesse indovinato il cross, Lorenzo Insigne sarebbe stato in fuorigioco»).