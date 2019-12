I gol più belli della Serie A negli anni ’10

Se togliamo i gol segnati da centrocampo, perché magari il portiere era fuori dai pali o distratto o non lo so, per tirare da centrocampo c’è sempre qualche motivo strano, quanti tiri avete visto partire da così lontano come questo di Pogba?

Bisogna fare uno sforzo di immaginazione solo per pensare di poter tirare da lì piuttosto che dire “vabbè vado avanti” oppure “la passo, vediamo che succede”. Certo, un pensiero assurdo è dietro a tutti i gol segnati tirando delle bombe da lontano, come d’altronde ci hanno spiegato gli xG, che ci dicono quanto raro sia su mille tentativi fare gol da ben dietro il limite dell’area di rigore. Forse erroneamente ci viene da pensare che gol del genere siano facili, perché il nostro cervello ricorda più facilmente i gol segnati con dei tiri pazzeschi da fuori area piuttosto che tutte le volte che qualche giocatore l’ha mandata in curva o vicino alla bandierina del calcio d’angolo o anche fuori di solo pochi metri. È anche vero che sono gol che esistono, perché esistono grandi calciatori in grado di realizzarli e solo negli ultimi dieci anni di Serie A ce ne sono diversi di belli e spettacolari.

Al momento di questo gol all’Udinese, Pogba giocava in serie A solo da pochi mesi, eppure aveva già guadagnato la fiducia di tutti per provare quel tiro. Al quarto spezzone di partita della sua carriera in Italia aveva segnato con un tiro al volo da fuori area contro il Napoli (potremmo fare una classifica solo dei gol più belli del decennio di Pogba al Napoli) e poche settimane dopo si era ripetuto contro il Bologna. Ogni volta che prendeva palla sulla trequarti i tifosi mormoravano, speravano sempre di vederlo calciare, anche perché così grosso sembrava comprimere il campo, come se stesse calciando da più vicino.

Questo gol però non è solo un tiro molto forte da distante, altrimenti non lo avremmo scelto come rappresentante ideale dei gol segnati tirando una bomba dalla distanza. È un gol perfetto, sembra quei tiri che non esistono e che si vedono solo nei video di YouTube dei ragazzini inglesi. Pogba controlla un pallone vagante girato verso la linea del fallo laterale, se lo aggiusta con il piatto per un controllo orientato verso la porta e mentre rimbalza si coordina per colpirlo di mezzo collo esterno. Aspetta una frazione di secondo di attesa dopo aver piantato il piede d’appoggio nel modo giusto per far scendere il pallone e colpirlo nel momento esatto riuscendo a restituire tutta la forza di cui dispone. Il tiro esce dal suo piede come il tappo di sughero da una bottiglia di champagne in un video musicale, percorre una traiettoria finta, disegnata, che va a stamparsi sotto la traversa a pochi centimetri dall’incrocio.

C’è una ripresa fatta dagli spalti, alle spalle di Pogba, che mi riguardo ogni tanto perché sinceramente non sono sicuro sia vera, un po’ perché chi fa il video zoomma verso Pogba proprio qualche secondo prima della conclusione, un po’ perché si vede bene il giro che prende la palla grazie all’esterno del piede di Pogba e sembra di trovarsi per un attimo in un film degli Avengers. Insomma Pogba è stato uno dei calciatori più spettacolari e decisivi tra quelli passati in Serie A nell’ultimo decennio e questo gol è un po’ il suo manifesto, una perfetta convivenza tra video virali per internet e momenti unici e decisivi.