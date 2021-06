Chi ha vinto il valzer degli allenatori?

Da dove viene: Una vita da sogno, nella campagna toscana in mezzo al vino e agli struzzi, pagato bene.

Frase attesa: «Perché quando parlate del gol di Lorenzo non parlate del movimento di Hirving a portargli via l’uomo e del passaggio di Zielinski?»

Orientamento: Chaotic evil

Obiettivo: Qualificazione Champions

Un acquisto: Matteo Ricci

Il giorno dell’epifania lo Spezia ha inflitto al Napoli una delle peggiori sconfitte della sua storia recente: 1-2 in casa pure in superiorità numerica. Il presidente Aurelio De Laurentiis a fine partita è entrato nello spogliatoio degli avversari per fare i complimenti alla squadra e soprattutto al suo allenatore, Vincenzo Italiano, ignorando Gennaro Gattuso. Da gennaio la situazione si andava delineando in questo modo: Gattuso era già virtualmente esonerato, e Italiano il candidato principale per la panchina del Napoli. Il tecnico si era detto orgoglioso dei complimenti di De Laurentiis, la città gli piaceva, aveva detto.

Se ne è cominciato a parlare così tanto che le sfide successive tra le due squadre sono state presentate come «un esame per il nuovo tecnico» e il presidente dello Spezia ha dovuto rassicurare che Italiano sarebbe rimasto. Per questo è stato un po’ triste che alla fine il Napoli abbia scelto Spalletti. La scelta di Italiano sarebbe stata per certi versi simile a quella fatta con Sarri qualche anno fa: un tecnico che aveva salvato una piccola squadra con principi di gioco interessanti e ambiziosi. Un tipo di scelta in Italia sempre più rara, e resa ancora più rara dalla crisi economica dei club. Il Napoli non ha avuto il coraggio di una scelta rischiosa, e ne ha fatta una più conservativa. Spalletti è l’allenatore che conosce tutti i segreti del campionato italiano, che ha già resistito alle pressioni di ambienti pazzi, e che ha sempre portato la nave in porto. In mezzo, naturalmente, la follia. Le conferenze stampa ermetiche, tesissime, ricche di citazioni agricole, il tutto farcito dalla sua personalissima concezione della sintassi. Come altre scelte di questo mercato degli allenatori, Spalletti a Napoli aggiunge un livello di dramma nelle conferenze stampa che promette spettacolo.

In campo la scelta è logica, nella misura che Spalletti ha la competenza e l’esperienza per rendere logica qualsiasi rosa ha a disposizione. Nella sua carriera ha saputo valorizzare i propri centravanti e gli attaccanti particolarmente bravi a cercare la profondità. Non solo li ha valorizzati, li ha fatti migliorare (Salah, Dzeko, Perisic, Icardi). Osimhen e Lozano, tra le sue mani, potrebbero davvero raggiungere un livello inedito. Per i suoi gusti manca un play davanti la difesa, forse, ma Spalletti è tra quegli allenatori italiani che sanno lavorare con quello che hanno, e la rosa del Napoli è già piuttosto completa. Dovrà riuscire a motivare una squadra che per alcuni elementi chiave pare un po’ spremuta e logorata dai vari cicli tecnici, ma pochi tecnici in carriera sono riusciti a entrare nella testa dei giocatori come Spalletti. La prima questione su cui è attesa la sua opinione è il rinnovo di Lorenzo Insigne, in scadenza tra un anno. Ma lo sappiamo che nella gestione delle bandiere in scadenza Spalletti ha costruito una legacy.

Chissà come tornerà sulla panchina, dopo due anni passati nel suo agriturismo nella campagna toscana, in mezzo agli struzzi e alle bottiglie di vino.