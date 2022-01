I fighter da seguire nel 2022

#14 dei Gallo, cinese, con un record di 18-5-1 (e un No Contest)

Classe 1997, il fighter cinese Song Yadong ha già preso parte a battaglie in tre diverse categorie di peso nel corso della sua carriera, mentre si è mosso tra i gallo e i piuma in UFC, ottenendo vittorie in tutte e tre le divisioni. In UFC cavalca già un impressionante record di 7 vittorie, un pareggio ed una sconfitta: il ventiquattrenne adottato dal team Alpha Male ha un futuro a dir poco radioso davanti a sé. Fighter abbastanza completo, ma che trova nella fase di stand up supportata da un livello altissimo di striking il suo pane e burro, Song è capace di gestire da veterano le distanze ed ha già ottenuto una vittoria contro un altro veterano in UFC, Marlon Vera, dimostrando tutto il suo valore marziale, nonostante in termini mediatici non sia stato accompagnato dall’hype che spinge, per dire, Sean O’Malley.

Ma come noto, l’hype non è tutto e può deragliare in qualunque momento, una cosa che pare difficilmente verificabile quando il talento è supportato da grande determinazione ed incredibile costanza, come nel caso di Song, incensato più volte dai suoi coach del team Alpha Male e da Urijah Faber in primis.