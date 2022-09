UFC 279, tra leggende e finti cattivi

di Daniele Manusia

All’inizio dell’anno scrivevo: “Sembra un personaggio inventato da qualche sceneggiatore: la faccia da cattivo, le frasi da cattivo (“I KILL EVERYBODY”) e un’aggressività nell’ottagono che fa sembrare i suoi avversari dei passanti aggrediti all’improvviso. Per qualcuno, tuttavia, deve ancora affrontare un avversario che lo metta veramente alla prova, potrebbe essere solo hype, marketing, la furbizia di costruirsi un personaggio che ricordasse la spavalderia di Conor McGregor e la spietatezza di Khabib”.

Tutto questo è ancora vero per Khamzat Chimaev, che ha distrutto Kevin Holland in poco più di due minuti, dopo avergli allacciato le braccia alla vita con la rapidità di un animale selvaggio uscito dai cespugli. A dire il vero, non mi è chiaro se Chimaev non sia saltato su Holland approfittando del fatto che quest’ultimo stesse con il braccio sinistro teso e alto in una posa che di solito hanno i fighter che vogliono toccare i guanti con i loro avversari prima di cominciare a picchiarsi – perché lo facciano, dopo che l’arbitro glieli ha già fatti toccare i guanti poco prima, non lo so, ma non cambia molto all’eventuale mancanza di etichetta di Chimaev.

Ad ogni modo, Holland ha provato a sfuggirgli a terra, si è dimenato come un pesce a cui va tolto l’amo, ma Chimaev è stato asfissiante e agile come al solito, finché lo ha chiuso in una D’Arce Choke costringendolo alla sottomissione. È stata l’ennesima prova della sua spaventosa pericolosità nell’ottagono, sporcata però dal fatto che ha mancato il peso costringendo la UFC a cambiargli avversario (e a modificare anche altri due incontri).

Al di là delle considerazioni tecniche sul suo valore e sul suo futuro in UFC (per quel che mi riguarda penso che possa arrivare a un match titolato, e magari a vincerlo, sia nei Welter, se riesce a entrarci, che nei Medi) Khamzat Chimaev comincia a pormi un problema dal punto di vista umano.

Ramzan Kadyrov is facing U.S. sanctions and accused of brutal abuses. Yet some fighters and others who work with the UFC have kept ties with him, including budding star Khamzat Chimaev and manager Ali Abdelaziz My first for @NYTSports w/ @kevinmdraper https://t.co/Eb8ZHtWkgD — Karim Zidan (@ZidanSports) April 15, 2022

Non è solo che trovo di troppo la sua retorica sull’uccidere gli avversari che incontra, così come sul morire nell’ottagono. Ma più in profondità penso che Chimaev abbia un’idea ambigua, se non ipocrita, di coraggio, di forza, di valore.

Praticamente ogni settimana Chimaev litiga con qualche altro fighter UFC incontrato in palestra, o per strada, ed è tutto un “pensi di essere un gangster”, almeno davanti alle telecamere. Come ha fatto ad esempio con Buckley quando, sorridente, l’americano ha fermato il suo compagno di team Darren Till chiedendogli un incontro: Chimaev gli è andato sotto minaccioso e dopo che Buckley si è allontanato ha chiesto a Till chi fosse. Till, sincero o no, magari stava solo continuando la pantomima del bullo, ha detto di non saperlo.

La risposta di Chimaev più o meno a qualsiasi domanda è: “in Cecenia mangiamo i gangster a colazione”. Cosa voglia dire poi lo sa solo lui, considerando che la Cecenia è di fatto governata da gangster. Anche dopo aver battuto Holland ha preso il microfono di Joe Rogan e ha gridato al pubblico di Las Vegas che lo fischiava: “Siamo in Cecenia”. Il che è problematico, considerando le relazioni tra Chiamaev e il sovrano/dittatore della Cecenia Ramzan Kadyrov – di cui ha scritto approfonditamente Karim Zidan – e i crimini di cui si è macchiato quest’ultimo, tortura, rapimenti, omicidi su larga scala.

Ma lo è anche considerando un video uscito qualche tempo fa in cui Chimaev e Kadyrov si allenano insieme.

Nel video, la solita energia di Chimaev è tenuta perfettamente a bada dalla tecnica d’élite di Kadyrov, probabilmente l’unico sul pianeta terra in grado di controllare così bene Chimaev da sottometterlo quasi senza sforzo, senza neanche il bisogno di migliorare la propria posizione una volta portato a terra. Davvero eccezionale, non si capisce perché Kadyrov non sia un fighter professionista.

Adesso, che Chimaev non schiacci a terra Kadyrov e lo soffochi, gli torca il collo e magari glielo spezzi, è comprensibile. È impossibile mettersi nei panni di tutti quegli atleti usati da criminali e dittatori per pulire o rafforzare la propria immagine, nel caso di Kadyrov poi bisogna tenere presente la lunga mano dei suoi scagnozzi. Basti pensare alla storia di Umar Israilov, sua ex guardia del corpo, ucciso a Vienna, Austria, in mezzo alla strada, dopo che era diventato critico nei confronti del regime.

Chimaev vive in Svezia, dove è emigrato a 18 anni insieme alla madre e al fratello, ed è probabile che prima di diventare un fighter professionista e di talento la sua famiglia non se la passasse tanto bene nel Paese natio. In un Paese, cioè, in cui si arricchisce solo la cricca vicina al potere, per questo non è difficile immaginare che i Chimaev non fossero molto vicini a Kadyrov. E che magari, anzi, come molti in Cecenia, Chimaev stesso fosse a conoscenza degli altri aspetti del carattere di Kadyrov, oltre alla sua passione per lo sport. Quelli ad esempio, che hanno portato all’uccisione della giornalista Natal’ja Estemirova (a cui aveva dato della “puttana” nel suo ufficio pochi giorni prima, accusandola di non voler indossare il velo per eccitarlo) e migliaia di altri ceceni.

1Adat, the Telegram channel run by Chechen dissidents, has a message for Khamzat Chimaev ahead of #UFC279: “Hey mankurt (mindless slave), don’t let the word ‘Chechnya’ come out of your mouth. Know your place, Kadyrov’s puppy.” pic.twitter.com/SmNwqpOTmo — Karim Zidan (@ZidanSports) September 10, 2022

Il paragone con Lomachenko e Usyk, rimasti a difendere il territorio ucraino dopo l’invasione russa, ma anche con i fighter della palestra di proprietà del leader ceceno (Akhmat MMA) mandati in guerra da Kadyrov sull’altro fronte (mentre Kadyrov stesso mette in scena la sua partecipazione alla guerra sui social, secondo alcuni gonfiando enormemente il suo ruolo e quello dei suoi seguaci) sorge spontaneo, anche se forse è ingiusto.

Si può pensare allora a quando, nel 2018, in occasione del mondiale russo che ha preso parte anche in Cecenia, Salah è stato obbligato dalla federazione egiziana a incontrare Ramzan Kadyrov mentre la squadra soggiornava a Grozny. Kadyrov e la sua cricca hanno messo in piedi un servizio fotografico su più giorni, in campo, a cena, nei lussuosi palazzi istituzionali, al punto che si è detto che Salah fosse così arrabbiato con la federazione da pensare di lasciare la Nazionale.

Il fatto è che o Chimaev è sincero nel suo sostegno a Kadyrov, un assassino, o maschera la paura che sarebbe anche giusto abbia. Nel frattempo però gli rende servizio, incarna un’idea di ceceno funzionale al potere di Kadyrov e si mostra, lui stesso, sottomesso a quel potere. Senza mostrare la minima contraddizione, neanche quando ringrazia sia la Svezia che la Cecenia, due nemiche nel conflitto geopolitico in corso (la Svezia è stata minacciata da Putin in persona non più di qualche mese fa). Il tutto, confondendoci con il suo talento sportivo effettivamente eccezionale.

Ed è questa la cosa peggiore che fa il potere di questo tipo, tirannico, megalomane, assoluto, sulle persone comuni. Peggio che ammazzarle e torturarle. Le costringe a diventare stupide. A credere a delle bugie talmente evidenti che con un minimo di lucidità, e molto più coraggio, si potrebbe persino ridere in faccia al potente che le mette in mostra. In fin dei conti non è questo che vuole sempre il potere, farci dimenticare la differenza tra ciò che è vero e falso?

E in quella stessa crepa, in quella stessa fessura, si perde tutto il valore umano di Khamzat Chimaev. Super villain della UFC ma che di fronte ai cattivi veri e propri diventa un agnellino. Fighter fenomenale, devastante, che metaforicamente parlando può uccidere tutti i fighter che incontra, ma che si trasforma marionetta quando ha davanti a un assassino vero e proprio.