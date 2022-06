Tutte le volte in cui il Real Madrid stava per uscire dalla Champions

La stagione è appena iniziata e Carlo Ancelotti è ancora un allenatore che dopo aver inanellato le tre peggiori esperienze della carriera – esonero ricevuto dai calciatori al Bayern, esonero al Napoli dopo una specie di ammutinamento e fallimento all’Everton – si ritrova sulla panchina del Real Madrid senza che il motivo sia chiaro a molti. Alla prima partita del girone il Real ha vinto in casa dell’Inter grazie a un gol di Rodrygo nel finale, dopo una partita giocata molto meglio dalla squadra di Inzaghi. Alla seconda trova lo Sheriff, che è più che una Cenerentola della competizione, è una Cenerentola che viene da un paese che non esiste, la Transnistria, con una storia sportiva e politica intricata. Presentarsi al Bernabeu, alla riapertura dopo il lavori che avevano tenuto la squadra quasi due anni a Valdebebas, è già una vittoria, una di quelle gite premio che ogni tanto il calcio regala, nessuno però pensa possa essere una partita competitiva.

Ancelotti tiene Kroos e Modric in panchina, mentre sulla destra c’è Hazard. Dall’altra parte c’è un Cristiano (ma non Ronaldo), un terzino di Trinidad che si ispira al Marcelo, più altri perfetti sconosciuti. A sorpresa è lo Sheriff a passare in vantaggio, con un colpo di testa di Jasur Yakhshiboev, centrocampista uzbeko. I Real sfiora il pareggio in più occasioni: con Benzema, Vinicius, Hazard, addirittura Nacho, ma la porta dello Sheriff sembra stregata, almeno fino a che il Var non corregge l’arbitro assegnando un rigore al Real per un fallo su Vinicius. L’uno a uno non cambia la gara, la squadra di Ancelotti è sempre sul punto di sfondare, ma Athanasiadis, il portiere dello Sheriff, le prende tutte. Al 90’ la beffa: una palla messa dietro a caso da Traore arriva sulla corsa di Thill – un calciatore lussemburghese con un tatuaggio sul polpaccio in cui è disegnato mentre sogna di giocare in Champions – che al volo di esterno sinistro la mette all’incrocio segnando il gol della sua vita, quello che racconterà ai nipotini.

Alla fine della partita le statistiche parleranno di 74% possesso Real Madrid, di 30 tiri a 4, 10 parate a una, 3.3 a 0.2 il conto degli Expected Goals. Praticamente alla prima in casa, la squadra di Ancelotti ha subito una versione più assurda e improbabile di quello che riserverà alle avversarie lungo il suo cammino in Champions League. Era sembrata una specie di resa anticipata, il Real Madrid che non riesce a battere neanche la peggior squadra della competizione in casa, ma invece andrà proprio all’opposto.