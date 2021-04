No, la Superlega non avrebbe salvato il calcio

Senza tentare una ricostruzione (ce ne sono già molte), possiamo dire che prima di varie ragioni esterne (Ceferin, tifosi, media internazionali, Boris Johnson) se questa Superlega non ha funzionato è soprattutto per ragioni interne. Anzitutto il rifiuto di quelle tre squadre misteriose che nei loro piani avrebbero dovuto unirsi in corsa (Bayern, Borussia e PSG, che forse avevano intuito si sarebbe rivelato un disastro), poi la differenza tra le motivazioni delle parti in gioco. Per alcuni dei 12 club era necessaria, anzi urgente visto come hanno affrettato le cose arrivando al giorno zero senza poter comunicare quasi nessun dettaglio che avrebbe magari aiutato a conquistare un minimo di fiducia; per altri era una cosa che se fosse andata in porto bene, altrimenti pazienza, per una questione di semplice avidità. Erano in gioco culture diverse, e se in Italia e in Spagna l’antipatia reciproca tra le squadre più potenti e quelle più “piccole”, e il loro pubblico, si è rivelata un terreno più fertile, in Inghilterra c’è ancora un rispetto reciproco profondo, e un rispetto per la storia del loro calcio, che va oltre ogni retorica; e se in Italia i tifosi vengono demonizzati da media e politici da quarant’anni, in Germania hanno un loro ruolo e un peso.

Anche all’interno della Premier League non erano tutte sullo stesso piano, City e Chelsea non hanno problemi di soldi al di là di come va il mercato del calcio e sono state le prime due squadre ad uscire. Il City tra l’altro è stato graziato dal Tas di Losanna giusto la scorsa estate e dovrebbe essere parte del problema per il vecchio potere di squadre come Real e Barcellona. Anche tra i miliardari ci sono differenze e che per alcune squadre sia impossibile competere con PSG e City è una delle cause che hanno portato a questa crisi, era strano in partenza che si sedessero allo stesso tavolo. Considerando che Agnelli aveva parlato di «patto di sangue» e Perez aveva risposto con un fermo «no» alla domanda se temeva che qualcuno si sarebbe tirato indietro, deve essere è stata una grossa sorpresa per loro.

Florentino Perez ha detto che sono tre anni che discutono di questo progetto internamente e di averlo solo comunicato male. Ma non si capisce bene di cosa abbiano parlato, esattamente, mancando praticamente tutti i dettagli, a cominciare dalla data in cui sarebbe dovuta partire, né chi ne abbia parlato davvero. Basti pensare che il principale proprietario del Liverpool John W. Henry, nel suo video di scuse si è rivolto non solo ai tifosi e a Jurgen Klopp ma anche al proprio Amministratore Delegato Billy Hogan. Se non lo sapevano dirigenti di così alto livello, come anche Paolo Maldini, quante persone sono state consultate per prendere una decisione così importante?

Alla fine Florentino Perez, in uno dei suoi molti (troppi) interventi di questi ultimi giorni, ha alluso a un possibile complotto che ha messo insieme le magliette di protesta di Cadice e Leeds e quelli che secondo lui erano «quaranta tifosi» del Chelsea, anche se erano molti di più. Ma nessun P.R. può nascondere i problemi di organizzazione interna per cui il progetto non ha retto (neanche gli esperti di comunicazione che hanno definito «in sospeso» la SL dopo che già le prime squadre si erano tirate indietro) o l’arroganza di una strategia che consisteva, in sostanza, nel forzare tutti gli attori in gioco, comprese tv e sponsor, a sedersi al loro tavolo e trattare senza neanche una data in cui avrebbe dovuto cominciare.

A questo proposito, è lecito chiedersi come si sarebbero accordati su tutti quei temi rimasti in sospeso, su cui erano rimasti vaghi in vista di trattative future. Chi avrebbe gestito quella specie di salary cap al 55% di cui hanno parlato? Sarebbe stato divertente se alla fine si fosse rivelato che volevano chiedere di farlo proprio alla Uefa. E in ogni caso, avrebbero potuto farlo davvero senza il benestare della Uefa? Era compresa nella loro strategia un’eventuale competizione con la Champions League? Viene da chiedersi se le cose non sono precipitate così di fretta anche per anticipare l’ufficializzazione del nuovo formato.

Quante possibilità ci sono, adesso, che si fidino di nuovo l’uno dell’altro, o che JP Morgan (che ha ammesso di aver frainteso il sentimento generale) si fidi nuovamente di loro e sia disposto ancora a prestargli 3.6 miliardi? Soprattutto, la minaccia di una Superlega adesso non spaventa più allo stesso modo, e al tempo stesso le reali intenzioni di Real Madrid, Liverpool e co. ormai sono chiare e non sarà possibile più nessun doppio gioco. Se la segretezza che avevano prima gli ha permesso di cogliere tutti di sorpresa, persino questo piccolo vantaggio è svanito. Oltretutto, i tifosi adesso sanno che l’auto-organizzazione può indirizzare anche scelte di così alto livello, e in futuro potranno farlo con maggiore consapevolezza.