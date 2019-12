Le cronache iraniane di Andrea Stramaccioni

Stramaccioni e il suo collaboratore Sebastian Leto – ex giocatore del Catania – si presentano in aeroporto per prendere un volo per l’Italia, in concomitanza con la pausa per le nazionali, ma vengono bloccati dalla polizia aeroportuale: il loro visto turistico è scaduto da 12 giorni. Sono passati 80 giorni dal loro arrivo in Iran, hanno un codice fiscale iraniano, un permesso di lavoro e pagano le tasse in Iran. L’allenatore è convinto di essere in possesso di un visto di lavoro della durata del contratto che gli permette di entrare ed uscire dal paese, ma secondo le autorità non è così e – di fatto – Stramaccioni diventa un clandestino in Iran.

Per alcuni è la società – a partecipazione statale e controllata dal Ministero dello Sport – che ha cambiato i termini dei documenti di lavoro senza informare l’allenatore, avendo paura di una fuga dopo le incomprensioni dei giorni precedenti. L’Esteghlal però nega, sostiene che Stramaccioni non avrebbe chiesto il permesso per lasciare il paese e nega anche che sia stato fermato in aeroporto. L’allenatore intanto è irraggiungibile, interviene l’ambasciata, viene il dubbio che sia un ostaggio.

Nei giorni successivi il comitato disciplinare della Federcalcio iraniana spedisce una “nota di censura” al tecnico accusandolo di un “comportamento non professionale e dichiarazioni non vere”. Esmail Khalilzadeh, il presidente della squadra, invece getta acqua sul fuoco: «Stramaccioni è un grande uomo e crediamo che possa conseguire grandi risultati con la nostra squadra».

La storia viene chiusa il 3 settembre da una storia su Instagram della moglie di Stramaccioni, che sostiene che i problemi con il visto siano risolti e che sta volando a Teheran da lui.