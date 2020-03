Lo sport si ferma

Alla luce dello spostamento della sfida tra Manchester City e Arsenal, che era venuto a contatto con Evangelos Marinakis (presidente dell’Olympiakos e del Nottingham Forrest) poi risultato positivo al coronavirus, Pep Guardiola ha dichiarato che se la situazione in Inghilterra dovesse diventare critica come in Italia e in Spagna preferirebbe sospendere il campionato invece di andare avanti a porte chiuse.

«In Italia il campionato è sospeso, in Spagna le prossime due settimane giocheranno a porte chiuse. Accadrà anche qui», ha detto Guardiola «Il numero dei casi aumenta allo stesso livello di Spagna e Italia adesso». «Facciamo il nostro lavoro per le persone, e se le persone non possono venirci a vedere non ha senso».

L’allenatore del Manchester City ha comunque precisato che seguirà le istruzioni dei governi e delle autorità sportive. La Premier League per adesso sembra convinta di poter andare avanti a porte aperte, come ha specificato il consigliere scientifico del governo britannico, secondo cui «una singola persona infetta in un impianto da 70mila non contagerà l’intero stadio». Ehm.