I migliori gol di ottobre 2021

Daniele Verde sembra ormai giocare a calcio solo per riapparire periodicamente nelle nostre vite con gol che ci fanno fare versi gutturali o esclamazioni che chiamano in causa senza giusta causa il divino. Seriamente: quante volte capita in una stagione di vedere un gol come questo? È anche difficile da dire come sia, un gol come questo. Verde tira senza preavviso dallo spigolo destro dell’area avversaria, con una coordinazione che a un primo sguardo lo fa assomigliare a un sinistro a giro – in un modo cioè che normalmente, da quella posizione, darebbe tutto il tempo al portiere di arrivarci anche con due mani. Ma riguardandolo meglio ci si rende conto che in realtà è talmente potente e preciso al tempo stesso che non può essere un tiro a giro (in quel caso si sarebbe trattato di uno dei bug dell’ultimo PES). In realtà è un tiro di collo pieno, che fende l’aria e finisce per infilarsi sotto quel punto della porta che porta i portieri a inchinarsi con deferenza esattamente come fa Audero. Dopo aver segnato, Verde non ha letteralmente nessuna espressione in volto: non è un’esultanza alla Mark Bresciano, non sta provando ad apparire come qualcuno che ha appena fatto una magia senza alcuno sforzo. Semplicemente si limita a girarsi su se stesso e tornare dietro la linea del centrocampo, come se avesse segnato un compagno. Magari voleva solo cercare di affrettare i tempi per recuperare il risultato, ma da fuori sembra semplicemente che non stia capendo. Dopo che il suo corpo è stato attraversato senza preavviso da un genio ultraterreno, forse sta cercando la conferma con gli occhi di quello che è appena successo.