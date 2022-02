I migliori gol di gennaio 2022

Non è la stagione di Luis Muriel. Non per ora, almeno, soprattutto se la paragoniamo a quella passata, in cui, in questo stesso periodo dell’anno, aveva già segnato 14 dei suoi 26 gol stagionali. Fermo a 6 gol, di cui appena 4 in campionato, reduce da un infortunio da cui forse non si è ancora del tutto ripreso, Muriel sembra lontano dallo stato di grazia dello scorso anno e l’Atalanta ne sta pagando il conto. Contro l’Udinese, però, anche se solo per novanta minuti – in una partita, va detto, in cui l’Udinese doveva fare a meno di molti titolari per via del Covid – Muriel è tornato brillante come ce lo ricordiamo. Forse appena più lento, il che peraltro non fa che aggiungere bellezza ai suoi due gol. In entrambi i casi salta De Maio prima di segnare, nel secondo gol in modo secco e fulmineo, con una sterzata improvvisa che, però, dipende di più dalla sua scelta di tempo che dall’esplosività atletica, calciando poi forte e rasoterra addosso al secondo palo, imparabile per Padelli. Ma è forse più bello il primo gol, non solo perché De Maio sembra farlo arrivare in area di rigore per rispetto, passeggiando, ma soprattutto per il piatto sinistro con cui appoggia la palla in porta come se non ci fosse neanche un portiere. Far sparire difensori e portieri era il superpotere di Luis Muriel, che speriamo di rivedere presto in azione al proprio meglio.