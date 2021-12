I 10 migliori tiri in porta del Genoa di Shevchenko

Sono passati 23 minuti dall’esordio in panchina di Shevchenko e le cose non stanno andando così male: l’ucraino indossa un bel cappotto blu, sopra un vestito elegante anch’esso blu; la camicia è bianca, la cravatta è di un punto di blu più chiaro. Il Ferraris – anche non del tutto pieno – rimane uno degli stadi più belli del nostro paese dove giocare a calcio, davanti schiera Goran Pandev e Caleb Ekuban e ancora non piove (ma pioverà). L’attaccante ghanese è arrivato in estate dal Trabzonspor, dove ha segnato 29 gol in 103 partite. Il mercato degli attaccanti del Genoa è così: o arrivano sconosciuti che iniziano a segnare ogni pallone che toccano o arrivano sconosciuti per cui il gol è semplicemente un orpello. Ekuban, suo malgrado, sembra far parte della seconda categoria (fino a qui in campionato: 17 tiri, 4 in porta, 0 gol, 2.1 xg prodotti) (da qui in avanti le statistiche tra parentesi si riferiscono a tutta la stagione, non solo alla gestione Shevchenko).

Ma andiamo con ordine: in perfetto stile 3-5-2, il difensore centrale sinistro, Masiello (2 tiri, 0 in porta, 0.0 xG), intercetta un lancio della Roma di testa e serve il play Badelj (6 tiri, 2 in porta, 0 gol, 0.2 xG) che dopo il controllo va in verticale dalla punta Pandev (5 tiri, 3 in porta, 0 gol, 0.5 xg) che spalle alla porta controlla, si gira e serve la corsa nello spazio della mezzala Rovella (15 tiri, 3 in porta, 0 gol, 0.8 xG). L’azione procede scorrevole in diagonale e la palla arriva all’esterno Cambiaso (10 tiri, 5 in porta, 1 gol, 0.7 xG), che rientra sul destro e con un passaggio teso e improvviso serve il taglio di Ekuban in area di rigore.

Ekuban prende bene il tempo a Kumbulla e avrebbe una minima finestra temporale per coordinarsi e calciare di sinistro sul palo del portiere. L’attaccante lo sa e ci prova, ma quello che esce fuori è un tiro smorzato – una mozzarella, una ciofeca, una busta di tiro, chiamatelo come volete – che finisce docile tra le braccia di Rui Patricio. Non è una grande occasione sprecata, ma sarà l’unico tiro della partita (e quindi anche l’unico tiro in porta). Ekuban, che deve aver capito, si mette le mani nei capelli.

A metà secondo tempo, sullo 0-0, Sturaro (5 tiri, 0 in porta, 0 gol, 0.3 xG) riuscirà quasi a calciare da dentro l’area piccola, ma un provvidenziale recupero di El Shaarawy smorzerà un possibile tiro in porta ad altissima percentuale. Nel finale sarà un giovane della Primavera della Roma a decidere la partita con due tiri in porta in pochi minuti.