8 giocatori da cui ci aspettiamo una grande stagione

di Emanuele Atturo

La Lazio è di fronte a una stagione difficile: il crollo patito nell’anomalo campionato post-lockdown ha dimostrato che la rosa non era attrezzata per sostenere impegni ogni tre giorni. In previsione della Champions League, Tare si sta muovendo per ampliare la rosa e aumentarne lo spessore ma finora sono arrivati solo Fares e Muriqi, che non aggiungono molte scelte alla rosa di Simone Inzaghi. La migliore notizia per la Lazio, però, è che sono rimasti tutti i migliori giocatori, e in questi casi ci si riferisce sempre alla trinità formata da Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Altri giocatori sono fondamentali nelle prestazioni della Lazio: Lucas Leiva a centrocampo, capace di ricucire gli squilibri che la squadra produce quando attacca; Acerbi, decisivo nelle difese in area di rigore a cui la Lazio si affida per alcuni tratti delle partite. C’è però un giocatore offensivo che ancora sembra avere margini di miglioramento, e da cui la Lazio potrebbe aspettarsi una grande stagione: Joaquin Correa.

Arrivato due stagioni fa, Correa si è trovato subito a proprio agio in una squadra che attacca in modo diretto e su un campo lungo. Le grandi responsabilità offensive che ha quando gioca hanno messo in luce i pregi e i difetti del suo gioco: un calciatore devastante nelle corse palla al piede, difficile da fermare anche quando tenta il dribbling in spazi stretti; ma d’altra parte non sempre lucido nelle scelte di gioco e, soprattutto, non sempre freddo sotto porta. Nelle prime sette giornate dello scorso campionato aveva messo a segno appena un gol dopo un numero non ricostruibile di occasioni. Sin da quando è alla Lazio il suo rapporto col gol è sembrato patologico. Col tempo la scorsa stagione è migliorato, ha finito per realizzare 9 gol, ma sarebbero potuti essere di più. Correa è stato fra i primi 15 giocatori del campionato per Expected Goals per novanta minuti. Sotto porta per lui si tratta sempre di un problema di scelte e lucidità, visto che la tecnica non gli manca neanche quando deve calciare. Ricordate il gol magnifico segnato all’Atalanta, calciando in corsa sotto la traversa?

Se dovesse avere meno problemi di natura muscolare, che lo hanno fermato spesso nel girone di ritorno, ci sono ragioni per pensare che Correa possa fare meglio quest’anno. La Lazio ha bisogno di lui, delle sue corse con e senza palla, per colmare gli eventuali cali di forma di Immobile e Luis Alberto in fase di finalizzazione.