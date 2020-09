Guida alla classe media della Serie A 2020/21

Di Daniele V. Morrone

Il Sassuolo è stato protagonista in tante belle partite della scorsa stagione, anche quando ha perso è sembrato altamente competitivo. Questa competitività si è andata a riflettere sulla classifica finale, con l’ottavo posto, in linea con quelle che erano le aspettative positive di inizio stagione. Tra le squadre della classe media, il Sassuolo è stato la migliore, ma è rimasto distante dalle squadre che si sono giocate l’Europa: ha chiuso con 51 punti, ma a 11 punti di distanza dal Napoli settimo e ultimo tra le squadre di alta classifica.

Se quest’anno dovesse confermare tutti i migliori giocatori della scorsa stagione, come anche le parole di De Zerbi sembrano indicare, penso possa puntare a un ulteriore salto ed entrare a pieno titolo nelle zone alte della classifica, che sembra la giusta aspirazione per una squadra che ha giocatori che possono ancora crescere come Locatelli, Müldür e Traorè e un fronte offensivo con Berardi, Djuricic, Caputo e Boga. Praticamente, tolto Caputo, tutti i giocatori fondamentali del Sassuolo sono appena entrati o stanno per entrare nel picco della carriera e in questa stagione dovrebbe avere più spazio anche la generazione successiva: parlo dei ventenni Raspadori in attacco, Frattesi a centrocampo e Tripaldelli come terzino sinistro. Ci sarebbe poi il più talentuoso di tutti, Scamacca, ma non è detto che resti.

Il Sassuolo è una squadra molto più flessibile sulla strategia di gioco di quanto si dice, è basata su concetti di gioco immutabili ma De Zerbi poi cuce strategie che invece vengono impostate in base al tipo di avversario da affrontare. De Zerbi ha creato un sistema che permette al Sassuolo di sviluppare la manovra, e quindi attaccare l’area di rigore avversaria, in tanti modi diversi. C’è da dire che sono stati evidenti anche i limiti nelle transizioni difensive, quando la riaggressione in zona palla non è andata a buon fine: soprattutto nella prima parte della scorsa stagione la squadra ha lasciato a desiderare da questo punto di vista. Ma l’aspetto positivo di avere giocatori giovani di talento come Traorè e Locatelli sta proprio nel fatto che, in teoria, migliorano sensibilmente tra una stagione e l’altra e le stesse evidenti lacune in transizione potrebbero essere meno evidenti con più organizzazione, grazie a una stagione in più passata insieme.

Kaan Ayhan, al momento, è l’unico innesto dal mercato, escludendo i ritorni dei giocatori in prestito. Un difensore centrale dallo stile aggressivo sia a terra che nei contrasti aerei, che si abbina bene all’idea di una squadra dalla linea alta sul campo e che dovrebbe aumentare la concorrenza in un reparto tanto importante per lo sviluppo della manovra del Sassuolo. In carriera però ha giocato anche come terzino destro e centrocampista centrale, confermando quindi come il Sassuolo stia cercando giocatori polivalenti, in linea con le preferenze di De Zerbi per un modulo fluido anche all’interno della stessa partita.

Il vero successo per il Sassuolo sarebbe però riuscire a mantenere tutti i migliori giocatori, e qui sta anche la discriminante per la stagione: mantenere in rosa i giocatori più forti significa poter costruire su meccanismi e chimica in campo già interiorizzati, portando quindi De Zerbi a doversi occupare solo di dare varianti di gioco nuove. Vendere i migliori significherebbe, invece, dover ricostruire il lavoro sui concetti di gioco della squadra, e quindi in sostanza ripartire da un livello leggermente inferiore a dove aveva lasciato la scorsa stagione.

Nelle ultime tre stagioni, dopo aver creato un sistema che funziona per far giocare in modo proattivo la rosa a disposizione, De Zerbi ha dimostrato di non volersi accontentare di quanto fatto, ha provato nuove soluzioni, oltre a migliorare i meccanismi già esistenti, sia a stagione in corso che durante la preparazione estiva. Ma è soprattutto sullo sviluppo dei calciatori, sia nella tecnica individuale che nelle letture con la palla, che il suo lavoro è ancora più importante per una squadra come il Sassuolo. Giocatori come Berardi, Locatelli, Boga sono l’esempio di come De Zerbi riesca a creare valore con il suo lavoro. Anche senza bisogno di intervenire sul mercato, il Sassuolo sa che la sua rosa è migliore rispetto a quella dello scorso anno, perché i giocatori a disposizione durante la stagione sono migliorati e la sua gestione delle rotazioni ha permesso poi a qualcun altro di uscire fuori durante la stagione, come Raspadori, che a inizio stagione era una promessa e nel post quarantena si è assestato nelle rotazioni. Il Sassuolo parte da una base migliore rispetto a quella dello scorso anno e quindi è lecito aspettarsi che possa migliorare anche la classifica finale.