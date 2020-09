15 giovani da seguire nella Serie A 2020/21

Dejan Kulusevski era arrivato a Parma, dall’Atalanta, con la fama del campioncino della Primavera, dove l’anno prima aveva fatto le fiamme. Solitamente il passaggio tra queste due realtà richiede un tempo più o meno lungo di adattamento, ma per Kulusevski non è andata per niente così. Appena arrivato in Serie A sembrava stare lì, tra i grandi, da sempre. Nel giro di poche settimane abbiamo scoperto un giocatore che non è solo fresco e intenso come i suoi vent’anni possono far sperare, ma che può manipolare il gioco con il pallone tra i piedi, vedere traccianti in verticale che altri non vedono, servire assist e fare gol. Occupando la fascia destra del Parma, ma influenzando il gioco in maniera più profonda, Kulusevski si è meritato la chiamata della Juventus già a gennaio, che per il suo cartellino ha investito 35 milioni più bonus.

Come si è presentato alla Serie A Kulusevski.

Si può pensare che in una squadra piena di talento offensivo come i bianconeri Kulusevski finirà per fare la riserva, stare a Torino più per imparare che per fare. Tuttavia il talento mostrato dal giocatore svedese è proprio quello che è mancato alla Juventus negli ultimi anni, ovvero un giocatore in grado di creare opportunità per i compagni negli ultimi venti metri di campo. Ronaldo, Dybala e Bernardeschi – ma anche in misura minore Douglas Costa – sono tutti giocatori che amano ricevere il pallone tra i piedi e crearsi l’occasione o comunque muovere le difese avversarie con il pallone, non con un passaggio o una corsa. Kulusevski già oggi può portare qualcosa di diverso sia in fase offensiva, che anche in quella difensiva. L’anno scorso è stato il giocatore della Serie A a correre più chilometri dopo Brozovic, un’altra qualità che nella strutturazione attuale dei bianconeri tornerà molto utile.





Certo non è facile ipotizzare come Pirlo deciderà di schierare la Juventus, in questo momento non è chiaro neanche come sarà formato l’attacco, visto che manca il centravanti. Probabilmente non sarà un titolare fisso, ma in una squadra dalla rosa lunga come la Juventus in pochi lo sono. Tuttavia sarà interessante seguirlo durante la stagione per vedere se sarà in grado di salire un ulteriore gradino nel suo gioco con la semplicità con cui ha salito il primo. Non è facile dopo un anno tra i professionisti arrivare alla Juventus e farsi trovare pronto, ma per Kulusevski sembra apparentemente tutto molto facile.