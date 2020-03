La Serie A del mondo parallelo vol. 2

Se per entrambe era una partita fondamentale in chiave salvezza, lo era un po’ di più per il Lecce, che giocava in casa ed era un punto distante dalla Samp la scorsa settimana superata in classifica dal Genoa. Ranieri non era stato tenero in conferenza: «Non esistono segreti o magie, solo lavoro, sudore e sacrificio. Sono queste tre cose che voglio vedere».

Il 4-4-2 di Mister Ranieri magari non era raffinato come vorrebbero certi filosofi e nuovi intellettualoni nel calcio, ma ha fatto quello che sembrava poter fare quello che servita alla Samp in questo momento: non prendere gol e fare gol, le uniche due verità incontrovertibili del calcio. Dall’altra parte il Lecce di Liverani ha fatto quello che gli riesce meglio: passaggetti stitici non più lunghi di due metri. E poi ancora: colpetti di tacco, fintine smunte e un pressing debosciato che ha esposto più volte i poveri difensori alla mercé di Gabbiadini e Quagliarella. Due veri nove che magari non saranno le star Messi o Cristiano Ronaldo ma il loro mestiere lo sanno fare. Il gol di testa di Quagliarella su cross di Gabbiadini ci ha ricordato che magari questi due grandi attaccanti ce li saremmo potuti godere prima se invece dei poeti del 4-3-3, del 4-2-4, del 3-4-2-1 avessero avuto prima un allenatore sincero come Claudio Ranieri.



Voi ci vedete solo un 4-4-2, noi ci vediamo Il Gioco.

Quello che manca alla Sampdoria però è l’umiltà, la fame e la cattiveria giusta per chiudere le partite. Proprio quello che chiedeva Mister Ranieri prima del match. E così una partita che era in ghiaccio per due volte i blucerchiati l’hanno gettata alle ortiche. Prima con il gol di Antonin Barak soprannominato affettuosamente “Tonino” dai suoi tifosi; poi con quello di Filippo Falco, che festeggia così la sua prima convocazione in Nazionale.

Ranieri può avere i suoi rimpianti per l’incomprensibile palo di Tonelli su punizione allo scadere, ma deve prendersela soprattutto con i suoi. Dopo la partita ha usato tutto il suo cinismo romano per dare una svegliata all’ambiente: «Se la mentalità è questa la Sampdoria farà fatica oggi, domani e dopodomani».