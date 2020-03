La Serie A del mondo parallelo vol. 1

Allo Stadio Olimpico c’era voglia di vivere, dopo giorni di paura e di sofferenza. In coordinazione con il resto degli ultras della Serie A anche quelli della Curva Nord avevano organizzato una coreografia maestosa, con un enorme telone biancoazzurro a coprire l’intero settore occupato dagli occhi di un’aquila e sotto per qualche ragione scritto 100. Stefano Nava, però, era più concentrato sul campo e chiedeva spettacolo a due squadre che avevano vissuto il periodo di quarantena in modi diametralmente opposti: se la Fiorentina era stata costretta a fermare gli allenamenti per giorni per via dei diversi casi di coronavirus registrati in squadra, la Lazio aveva continuato come nulla fosse. Anche la partita in realtà ha fin da subito seguito lo spartito che ci si aspettava nei giorni della vigilia.

La Fiorentina è partita controllando il gioco, con una maggiore intensità nel recupero immediato del possesso, ma la Lazio nel primo tempo sembrava arrivare più facilmente in area, con il gioco a folate tipico di Simone Inzaghi. La squadra di Iachini, sorprendentemente senza cappellino, è sembrata in difficoltà nel difendere lo spazio tra le linee, concedendo molte ricezioni nei mezzi spazi, soprattutto a Milinkovic-Savic, le cui raffinate conduzioni palla al piede hanno fatto a pezzi a compattezza posizionale avversaria. Il registro della partita ha raggiunto il culmine alla fine del primo tempo quando, con la Fiorentina sempre più in difficoltà a gestire la palla, Luis Alberto è riuscito a ricevere in area e a servire Immobile, lasciato inspiegabilmente libero da Caceres di battere a rete. La Lazio ha chiuso così il primo tempo in vantaggio, grazie al suo unico tiro in porta.

Al rientro negli spogliatoi da segnalare anche il battibecco tra Iachini e Castrovilli, che alla ripresa è stata sostituito da Badelj. A quanto pare il tecnico viola lo aveva ripreso in maniera troppo energica dopo il gol sbagliato banalmente a metà del primo tempo dal suo centrocampista, che da dentro l’area era riuscito a non prendere la porta. La Fiorentina è però rientrata in campo ancora più anemica e ha permesso gradualmente alla Lazio di prendersi il campo. Al 59esimo la squadra di Inzaghi era già sul 2-0 con un’azione classica dei suoi due attaccanti, Immobile e Correa, che hanno sfaldato la difesa avversaria muovendosi in maniera inedita: il primo a venire incontro e a servire l’assist, il secondo a tagliare in profondità e a segnare.

La grande prestazione di Ciro Immobile, sempre più leader tecnico della Lazio. Nel secondo tempo, con la fascia da capitano al braccio, si prenderà d’autorità addirittura una punizione dal limite, fino di poco al lato.

Iachini comunque è sembrato aver preparato bene la partita, dimostrando che non sempre allenarsi aiuta. La Fiorentina è riuscita ad entrare in area sempre più facilmente, soprattutto con gli inserimenti delle mezzali, e dopo pochi minuti è riuscita a riaprire la partita, complice un madornale in impostazione di Radu che ha permesso a Chiesa di battere Strakosha da pochi passi. Proprio nel momento in cui la partita sembrava poter prendere un’altra piega, soprattutto per la crescita esponenziale proprio di Chiesa dopo il gol (solito gioco anfetaminico per lui: 100% di passaggi riusciti, 3 tiri in porta, ma anche 6 palle perse), la giovane stella dei Viola si è infortunato alla caviglia, la cui distorsione verrà valutata nei prossimi giorni dagli esami strumentali. La partita così si è spenta nella seconda metà del secondo tempo, e in questo senso è strana l’indifferenza di Dragowski, che nei minuti finali, con un gol da recuperare, si permetteva strani trick in area piccola prima di rimettere il pallone in gioco.

Nel post-partita Simone Inzaghi ha dichiarato di non aver visto parate di Strakosha ma ha comunque invitato i suoi a una maggiore attenzione. «Mi sarebbe dispiaciuto per i ragazzi se avessero perso questi tre punti per una disattenzione simile», ha dichiarato il tecnico della Lazio.