Semiotica dei calzettoni

Se il parastinco esiste dal 1874, invenzione neanche troppo geniale di Samuel Widdowson del Nottingham Forrest, è alla fine degli anni ‘80 che perdono il loro carattere aleatorio per apparire fissi sulle tibie dei calciatori. È la Fifa a porsi il problema, non per il motivo che ci si poteva aspettare però: alla ricerca di metodi per tenere lontano dal campo lo spettro dell’Hiv, la commissione medica ritenne che «come misura profilattica contro la trasmissione dell’Aids, è indispensabile che l’uso dei parastinchi diventi obbligatorio». Questo perché le ferite lacero-contuse alla tibia erano uno degli infortuni più comuni in quegli anni, infortuni che in campo venivano trattati con spugne bagnate, di certo non il metodo più igienico e sicuro possibile.

L’obbligo arrivò definitivo ai Mondiali del 1990, segnando un prima o dopo. Tra l’affermazione dei parastinchi e la scomparsa dei trequartisti indolenti, i primi anni ‘90 non sono un grande periodo per i calzettoni abbassati. Iniziano a nascere però altri tipi di vezzi, come ad esempio il nastro adesivo per tenere lontano dalla caviglia il parastinco – a dire il vero già usato da Bruno Conti negli anni ‘80 e ancora oggi molto in voga. A farsi notare, forse perché legato all’ascesa repentina del calciatore, sono i laccetti che Alessandro Del Piero si lega alla fine del calzettone, appena sotto il ginocchio. Ben visibili mentre il numero 10 della Juventus segna a giro tirando dall’angolo destro verso l’incrocio sinistro, rimarranno con lui negli anni migliori – almeno fino all’infortunio al legamento – rimanendo forse proprio per questo nell’immaginario di tutti i tifosi. Anni dopo, parlando dei suoi laccetti, Del Piero fu piuttosto criptico: «non c’è un motivo particolare per cui non me li vedi indosso ancora oggi, anche perché non è detto che non li porti nel risvolto dei calzettoni stessi o da qualche altra parte. Semplicemente un giorno è successo che non li ho portati più ed è finita lì».

Ci vuole un po’, ma alla fine tornano i trequartisti indolenti e capiscono pure come arrotolare il calzettone intorno al parastinco. La riscoperta del polpaccio in Serie A è merito di un 10 serafico e olivastro arrivato dal Portogallo. Rui Costa e la Fiorentina si incontrano in un matrimonio di stile perfetto: capello lungo, chewing-gum di ordinanza, catenina d’oro, maglia viola e calzettone a metà polpaccio che lascia intravedere il parastinco.

In un calcio che inizia a tendere all’ipertrofia, il genio compassato di Rui Costa è perfetto per riaffermare l’idea che il calzettone abbassato è segno di talento. E se negli anni ‘70 era maledetto, nella seconda metà dei ‘90 è stiloso e un po’ retro. A Genova la moda la porta un argentino magrolino dal piede magico. Juan Sebastian Veron attraversa la Serie A – Sampdoria, Parma, Lazio poi Inter dopo un passaggio allo United e al Chelsea – sempre con quei calzettoni bassissimi, che non si sa come facciano a tenersi a non sbrodolare, e una fascia bianca sotto il ginocchio, come a voler dare un ulteriore tocco di unicità al suo stile già inconfondibile.

È grazie a loro due se tantissimi iniziano a imitare questo stile, non solo sui campi dei professionisti, ma ovunque ci sia bisogno di indossare un calzettone e un parastinco insieme. Ma ogni campionato ha il suo: nella Premier operaia degli anni ‘90, si distingue per il suo stile dal calzettone basso Steve Claridge, attaccante sgraziato che galleggiava tra la prima e la seconda serie, lasciando scoperta la tibia come se non gliene importasse nulla della durezza di quel calcio.

Ai Mondiali francesi qualcuno osa. Zamorano, per esempio, ma anche difensori come Sol Campbell e Laurent Blanc, che con il calzettone rosso a mezz’asta lo porterà in cima al mondo, sollevando la Coppa da capitano (ma doveva essere un vezzo dei francesi, dato che anche Barthez se li è abbassati per vedere il rigore di Di Biagio schiantarsi sulla traversa).

Dalla stagione 2001/02 il calzettone abbassato lo adotta anche un altro numero 10. Il fisico meno filiforme di Rui Costa e Veron, Totti lascia intravedere i polpacci scolpiti da gladiatore facendolo diventare un tratto distintivo che non abbandonerà per i restanti 15 anni di carriera, tanto che – in una versione minimale e perfezionata rispetto alla prima che lasciava intravedere il laccio del parastinco – era presente anche nell’ultima partita giocata dal capitano della Roma.