Una macchina lanciapalle

Per esercitarvi nel vostro campo da tennis condominiale, perché ne avete uno, giusto?

Un paio di calzini Trusox

La nuova tendenza per i calciatori, ne parlavamo qui, è di tagliare il calzettone da calcio sopra la caviglia per avere a contatto con lo scarpino questo particolare tipo di calzino che, si dice, abbia un grip migliore con il piede e la scarpa. Perfetto per quell’amico che quando sbaglia qualcosa si lamenta sempre che è colpa del campo, del pallone, delle scarpe o del tempo.

Un casco per la bici aerodinamico

Per l’amico che si è innamorato di Filippo Ganna, per la sua grande stagione su strada o per l’incredibile oro olimpico vinto nell’inseguimento a squadre su pista. Certo è un regalo particolare, difficile trovare qualcuno che fa cronometro nel tempo libero oppure recupera otto decimi alla Danimarca nel giro di un battito di ciglia. Questi caschi però sono anche oggetti belli, che potrà usare in casa, come svuota tasche ad esempio.