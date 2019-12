I migliori regali di Natale a tema sportivo 2019

«Sarebbe possibile giocare un solo torneo di tennis a stagione, preparandosi tutto l’anno per quell’unico appuntamento, e presentarsi in tabellone in grado di battere anche i più forti del mondo? Ovviamente no, anche se questa è la storia che racconta GOAT, graphic novel di Emanuele Rosso uscito per Coconino Press a fine 2019. Un tennista senza classifica ritorna dall’oscurità a circa venticinque anni e trova dentro di sé quel tennis che non era riuscito a consolidare da ragazzino, quando si era affacciato per la prima volta nel tennis professionistico. Decide di dare tutto se stesso in un solo torneo all’anno, a Marsiglia, chiamando alla sfida i fortissimi, Djokovic, Federer, Nadal, giocando alla pari contro di loro. Tra una madre arcigna che non si accontenta mai delle sue vittorie e un allenatore filosofo (“Il tennis è come il biliardo, solo più veloce, giocato un colpo a testa e con le palle sempre in movimento”), GOAT mischia la verità della cronaca tennistica con il racconto di un sogno irrealizzabile, disegnandolo colpo a colpo, dilatando gli attimi del tennis giocato mostrando quello che succede tra un colpo e l’altro nella mente dei tennisti e sul campo».

Un judogi in cotone

Ecco, diciamo che se conoscete qualcuno che pratica in maniera seria le arti marziali dovreste informarmi perché ogni disciplina ha dietro un mondo di materiale, in alcuni casi legato a tradizioni antichissime e potreste regalare loro una gioia autentica.

Una bella sciarpa dell’Union Berlin

Al suo primo anno in Bundesliga, la squadra da tifare (se non sapete perché leggete questo pezzo).