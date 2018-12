10 Capodanni calmi da proporre a Nainggolan

Nel post partita di Inter Napoli Luciano Spalletti ha detto che Nainggolan mette almeno 3-4 cose davanti al calcio. Possiamo discutere sulle altre ma una di queste è sicuramente la qualità del capodanno. È noto che la sua notte di fine 2017, compresa di alcol, fumo, bestemmie, partita di paddle notturna con cocktail in mano e ovviamente diretta Instagram rivelatrice, ha contribuito ad allontanarlo dalla capitale – e chissà, forse anche a non permettergli di essere convocato per il Mondiale. Ormai sono diversi gli allenatori e le società che si lamentano dello stile di vita del belga che inoltre non si premura di nascondere le sue avventure, avviando dirette facebook nei momenti più disparati della sua giornata, rendendo la sua vita distopica, interattiva e quindi più appassionante di un qualsiasi episodio di Black Mirror.

Per evitare che anche quest’anno il “Ninja” cada nella trappola del capodanno autodistruttivo mi sono preso la libertà di pensare ad alcune idee tranquille, rilassanti o totalmente sicure e sane per una notte di fine anno che non faccia preoccupare tutti quelli che gli vogliono bene o che vogliono bene all’Inter.

Trivial Pursuit a casa di Adani

Giochi da tavola, risate, asso-piglia-tutto per riscaldarsi e poi partitone a Trivial Pursuit edizione sportiva fino a notte fonda. Ci si presenta alla porta di casa con una Fanta, una torta rustica e la parola d’ordine (“El Trinche”) e si è dentro.

Radja sarebbe subito abbracciato e coinvolto dai commensali in approfondite discussioni su come studia gli half-spaces degli avversari prima delle partite. A mezzanotte brindisi e un breve accenno ai più appassionanti eventi sportivi dell’anno venturo accompagnati da applausi o brevi polemiche spente con gentilezza dal padrone di casa. Finalmente si gioca.

Al tavolo, concentrati e silenziosi i partecipanti, assetati di lauree e di sapere, tra cui: Beppe Bergomi, Paolo Condò, Federico Buffa, Guidolin, tutti quelli che lavorano a Coverciano e non sapevano dove andare, Massimo D’Alema, Borja Valero, Luis Enrique e quelli di Opta. Il quiz si consuma con calma e serenità fino a che il vincitore non conquista tutte le discipline e viene celebrato con un canto. Per vari motivi che potete immaginare in questa realtà non esistono le donne. Buon anno.

Tombola a casa Spalletti

Il capodanno di Spalletti da sempre si fa a casa Spalletti con un menù scelto da Spalletti e il più delle volte cucinato con prodotti coltivati nei terreni di Spalletti, vino scelto da Spalletti e noci spaccate a mani nude. Chi usa altri utensili è un debole e deve essere allontanato.

Come è ormai noto, l’allenatore toscano non ama i giochi di carte (per maggiori informazioni leggere Un Capitano edito Rizzoli) perché creano comunella, distraggono dal lavoro e distraggono da quello che dice lui. Per questo motivo la notte di fine anno nella magione del mister si gioca solo a Tombola. Famiglia e amici possono scegliere quante cartelle comprare o se comprare il tabellone e poi… scherzo ci siete cascati, il tabellone è per diritto divino di Spalletti che è mattatore e annunciatore unico della serata. Non riconoscendo l’accostamento classico tra immagine e numero derivato dalla Smorfia napoletana il mister inventa un’iconografia tutta sua. Alcuni esempi: 9 “Le situazioni”, 26 “La maremmaccia”, 65 “Il tacco e la punta”, 10 “Totti non l’ho fatto smettere io”, 33 “I comportamenti”.

Con Balotelli

Lo so potrebbe sembrare fuori tema un capodanno calmo con Nainggolan e Balotelli, ma sentite come l’ho pensato: entrambi in due stanze chiuse e collegati solo tramite MSN. Forse molti di voi non lo sanno ma MSN era un sistema di messaggistica lanciato per la prima volta all’inizio degli anni Duemila e che oltre alla classica chat era compreso di giochini con cui sfidarsi uno contro uno, dei trilli fastidiosi per ammorbare gli amici e rudimentali blog per scrivere i propri pensieri e caricare le proprie foto. I due calciatori, notoriamente un po’ scalmanati, potrebbero intrattenersi con lunghe chiacchierate, giocare a Dama, Scacchi, Bejeweled o altri rompicapo ingegnosi e divertenti. Nei momenti di riposo invece potrebbero riempire il blog con i propositi per il nuovo anno o i loro pensieri sul loro momento professionale e umano.

Suonare il triangolo al concerto di capodanno

Martedì 1 gennaio 2019, a Vienna, l’orchestra filarmonica diretta da Christian Thielemann eseguirà il classico concerto seguito da milioni di persone nel mondo. Radja verrà scritturato per suonare delle piccole parti di triangolo e dovrà presentarsi fresco e vestito di tutto punto la mattina. Inutile dire che tutta il giorno e la notte precedenti dovrà passarli a studiare le partiture per fare TIN TIN nel momento giusto. Inoltre durante la Marcia di Radetski, che tradizionalmente viene suonata per ultima, dovrà esibirsi in un solo che fa all’incirca così: TIN TIN-TIN TIN TIIIIIIIN TIN TIN. Alle 13 un leggero buffet e poi tutti di corsa a vedere il Museo della Storia dell’Esercito (Heeresgeschichtlilchs Museum) dove è conservata la macchina su cui viaggiava Francesco Ferdinando durante l’attentato di Sarajevo. La diretta Instagram è consentita ma solo con scopo divulgativo.

Presentare il programma di fine anno al posto di Amadeus

Il feticismo di passare il capodanno a spiare quello che succede nella diretta di Rai 1, anche solo in modo ironico, è una malattia grave che va sconfitta. Però questa volta un motivo vero per vederlo potrebbe esserci: Radja Nainggolan diventa il presentatore al posto del più classico Amadeus.

Per pepare l’atmosfera dopo ogni brano agli ospiti verrà lanciata una palla e dovranno tenerla il più possibile prima che il ninja gli entri in scivolata per arpionarla. Vediamo i più papabili per un’eventuale vittoria: Massimo Ranieri baricentro basso e garra da vendere, Michele Zarrillo, robusto e senso della posizione, Fausto Leali tecnica ed esperienza, Ivana Spagna finte di corpo e no look. Invece quelli che rischiano di farsi male: Los Locos, Jalisse, Maggie & Bianca (due ragazzine star di Rai Gulp). Appena scoccata la mezzanotte Radja verrà scortato di nuovo alla Pinetina al sicuro da alcol e da qualsiasi altro festeggiamento sospetto.

Messaggio di fine anno al posto di Mattarella

Ok, forse preparare e declamare il messaggio di fine anno per gli italiani sostituendo il Presidente della Repubblica sarebbe troppo, ma almeno potrebbe affiancarlo come si fa prima di una partita di Champions. Gli interventi di Nainggolan sarebbero a scopo integrativo e potrebbero affrontare dei temi specifici preparati appositamente per l’occasione come i tatuaggi, i tagli di capelli e la politica estera. Naturalmente, anche qui, la notte precedente sarebbe da passare con Mattarella a prepararsi, a bere tè verde e alle 00:20 tutti a letto.

Agente speciale che sequestra i botti di capodanno a Roma

Quando si lavora non si ha il tempo di bere o di dedicarsi ad atteggiamenti lascivi e dissoluti. Dopo l’ordinanza che vieta l’uso di botti e fuochi artificiali nella Capitale serve il dispiegamento di agili pattuglie che si muovono per la città a far rispettare il blocco. L’agente Radja sarà impiegato come pedina sul territorio, al fianco di un superiore più esperto e, rendere il tutto più cinematografico, di un cane lupo ormai sordo che per vendicare i suoi simili ha messo il suo fiuto per gli odiati petardi al servizio della legge. Facciamo anche che il cane parla così è più divertente. Questa serie andrà in onda su Netflix a febbraio. Voi la vedreste? Io sì.

Capodanno con Corona

Anche qui so di avervi stupito, in effetti i due non sembrano essere personaggi da capodanno sobrio e sano, ma le cose ora sono diverse. Dopo il furto che è stato fatto in casa del “re dei paparazzi” i due decidono di farsi giustizia da soli organizzando un’indagine privata per risalire al colpevole.

Sembra una buona idea per uno spin off italiano di True Detective si potrebbe pensare e in effetti lo è. L’equilibrio nella coppia, con la mente e il braccio, sembra già essere perfetto. Li immagino bazzicare gli scenari più loschi di Milano come l’idroscalo, il bosco dello spaccio di Rogoredo e i sotterranei di Starbucks dove Dio solo sa cosa accade. Scazzottate, fughe sui tetti, indizi disparati, inseguimenti con la Car2go (classica macchina che usano Nainggolan e Corona quando le metro chiudono) e sul più bello, quando alla fine colpevole li tiene sotto tiro con la sua pistola viene distratto dai fuochi d’artificio (perché è capodanno!) e i due possono disarmarlo portandolo finalmente alle forze dell’ordine. In effetti questo scenario è un po’ pericoloso, meglio evitarlo e fare il Trivial da Adani.

Capodanno su Instagram

Però non sull’app ma proprio nella sede di Menlo Park in California (che poi sarebbe la stessa di Facebook che ha inglobato il software nel 2012). Capodanno nella sede di Instagram significa quindi passare la notte nell’edificio, insieme ai ragazzi della sicurezza, magari concedendosi una partita a carte e qualche caffè lungo. Poi per la maggior parte del tempo si mettono in ordine le scrivanie, si riempiono i distributori d’acqua, si spazza per terra, si innaffiano i vasi (scommetto che ci sono delle piante nella sede di Instagram) e si puliscono i vetri. In regalo si può avere la maglietta con il logo e soprattutto una spilletta da attaccare al giacchetto jeans. Sai che figurone quando torni a Milano? Poi verso l’una si dorme e la mattina si fa il bagno nella baia di San Francisco. Non mi sembra male come Capodanno comunque dai.

Meta-teatro

Per espiare le colpe del Capodanno 2018 Radja Nainggolan dovrà recitare a teatro la famosa notte romana andata in diretta sui suoi social che poi ha fatto esplodere la polemica e portandolo definitivamente fuori dal giro della Nazionale. Naturalmente il “Ninja” interpreta se stesso, ma per il cast di amici sono stati scelti degli attori più preparati che possano dare uno spessore realistico alle varie scene. Gli amici coatti ubriachi che giocano a paddle: Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini, Carlo Delle Piane, Alessandro Haber. Figlia che si intravede alla festa: Matilda De Angelis. Regia: Marco Paolini. Istruttore di paddle per attori: Adriano Panatta. Il tutto andrà in scena sincronizzato alla perfezione con i fatti dell’anno precedente alla Scala di Milano, per poi andare in tour in varie città italiane nei giorni seguenti.