Le migliori 62 squadre dalla qualificazione della Conference League

Tra domani e dopodomani si celebra l’andata del primo turno di qualificazione della Conference League 2023/24. 62 squadre si affrontano tra loro per andare avanti nell’ultima arrivata tra le coppe europee. Per alcune di loro il sogno è di andare avanti, cercare di infilarsi in tabelloni comunque aperti, beccare magari qualche nobile decaduta. Quest’anno, per dire, potrebbe (condizionale d’obbligo) esserci la Juventus ai gironi. Per altre, invece, l’importante sarà partecipare, come diceva quello. 62 squadre che spariranno dietro a questa eliminatoria di luglio, che dureranno il tempo di una passata di crema solare prima del tuffo. 62 squadre che, però, vogliamo provare a mettere in classifica, per ordine di gradimento onestamente piuttosto casuale. A casa, volendo, potete fare il vostro. Il senso vero, in ogni caso, è fermare in un’istantanea queste squadre con una breve descrizione che non vuole per nessun motivo essere esaustiva oppure filosofica. Sono piccoli spunti che dedichiamo a tutte, perché la Conference League è anche questo: partecipazione.

62. NK Domžale (SVN)

Fondata nel 1920, il primo nome del club era SK Disk.

61. FC Vaduz (LIE)

L’FC Vaduz ha vinto per 49 volte la Coppa del Liechtenstein, ma nessun campionato (c’è però il trucco, visto che gioca nel campionato svizzero).

60. FC RFS (LVA)



Quante squadre esistono a Riga? Molte. Qual è la peculiarità dell’FC RFS? Aver pareggiato con la Fiorentina al Franchi, forse ve lo ricorderete, è successo meno di un anno fa. Al ritorno, però, hanno subito la furia di Riccardo Saponara.

59. FC Hegelmann Litauen (LTU)

Magari potete pensare che l’Hegelmann del nome sia qualche riferimento a Hegel, bhè: non è così. Hegelmann è in realtà una società di logistica e trasporti tedesca che nel 2009 ha pensato bene di fondare questa squadra in Lituania.

58. F91 Diddeleng (LUX)

Del Diddeleng o Dudelange se n’è parlato già troppo quando è finito nel girone di Europa League del Milan nel 2019. Un risultato storico per loro, una barzelletta per noi. Prima della partita Dino Toppmöller, allenatore del Dudelange, disse che «un mese di stipendio di Higuain pagherebbe un anno di Dudelange». Oggi Dino Toppmöller allena L’Eintracht Francoforte, mentre Higuain non gioca più.

57. HB Tórshavn (FRO)

Il club più titolato delle Isole Far Oer. Maglia rossonera, stemma rossonero, pugno che tiene un martello nel simbolo. Classic Far Oer.

56. Panevezys (LTU)

L’allenatore del Panevezys è italiano. Si chiama Gino Lettieri e la sua carriera da allenatore sembra il più grande omaggio alla mitteleuropa mai visto. Ve la riportiamo così, per obbligo morale.

Monaco 1860 (vice), Bayern Hof, Augusta, Bonner, Bayreuth, Darmstadt, Wacker Burghausen, Weiden, Wiesbaden, Duisburg, FSV Francoforte, Korona Kielce, Duisburg, AEK Atene (vice), Panevėžys.

55. SS Cosmos (SMR)

Società sammarinese con sede nel castello di Serravalle, non è chiaro se è proprio un castello o una cosa più figurativa. Il nome è un omaggio ai Cosmos di New York.

54. FK Sutjeska (MNE)

Vi sorprenderà fino a un certo punto sapere che è qui che Mirko Vucinic ha iniziato la sua carriera.

53. Balzan FC (MLT)

L’anno scorso avevano in prestito dal Frosinone Alexander Satriano, il presidente è Anton Tagliaferro, australiano (qui se volete sapere perché ha scelto di comprare il Balzan FC).

52. Saint Patrick’s Athletic FC (IRL)



Inevitabilmente almeno una squadra irlandese doveva omaggiare San Patrizio con il proprio nome.

51. FC Haka Valkeakoski (FIN)



Nel 1983/84 l’Haka Valkeakoski sta vivendo la stagione della sua vita. Nella Coppa delle Coppe arriva ai quarti di finale, risultato ovviamente storico, e davanti si trova la Juventus. È forse la più grande Juventus della storia, una squadra infarcita di campioni del mondo più Platini e Boniek. È marzo e, per ragioni climatiche, e si dice per lo scarso interesse del pubblico locale, l’andata si gioca a Strasburgo e non in Finlandia.

In uno stadio pieno di Italiani emigrati da quelle parti, tra lo stupore generale, i finlandesi tengono la Juventus alla corda per 90 minuti. Poi Platini fa questa cosa qui e Vignola vince la partita.

Oggi, però, è rimasto poco di quella pseudo grandezza da squadra simil sovietica. L’Haka torna quest’anno in Europa dopo oltre vent’anni e, diciamoci la verità, lo fa grazie alla Conference League, una coppa nata per dare un sogno a tutti. Al momento è penultima nel campionato finalndese 2023 e, soprattutto, nel logo sembra avere i capelli di Homer Simpson in quella puntata in cui si trapiantò i capelli di Vipera.

50. FC Torpedo Kutaisi (GEO)

Rapida top-3 dei piatti di cucina georgiana, una delle più raffinate al mondo:

3) Shashlik – spiedini favolosi che rischiano di non piacervi solo se non amate il coriandolo (ma se non amate il coriandolo mi dispiace molto).

2) Khinkhali – Ravioli di carne ripieni di brodo. Ingiocabili. Forse superiori anche ai Xiao Long Bao cinese.

1) Khachapuri – Focaccia con l’uovo sufficiente da sola per due pasti.

49. FK Sarajevo (BIH)



Quest’anno l’FK Sarajevo si è rinforzata con l’arrivo di Penaranda. Sì, quel Penaranda.



48. FC Dinamo Minsk (BLR)



Il più grande risultato della storia della Minamo Minsk è una vittoria contro la Fiorentina di Montella nell’Europa League del 2014. Al Franchi i bielorussi si sono imposti per 2-1 con i gol di Konstevoi e Nikolic, in una partita così stramba che sul tabellino ci finisce anche Marko Marin.

Un gol propiziato da un affondo del giovane Lorenzo Minelli, promessa della Fiorentina che oggi è finito a giocare in seconda categoria.

47. KF Dukagjini (KOS)

Dice: avete trovato anche informazioni sul KF Dukagjini? In realtà no, però in rosa c’è un certo Vitor Hugo, che non è lo scrittore, certo, ma non è neanche quello visto con la Fiorentina.

46. MŠK Žilina (SVK)

Forse la squadra con più blasone tra questa ammucchiata di calcio random. Lo Zilina ha anche vinto una coppa europea, se considerate l’Intertoto nel 1969 una coppa. Vi sorprenderà fino a un certo punto sapere che è qui che Milan Skriniar e Jakub Kiwior hanno iniziato la loro carriera.

45. Inter Club d’Escaldes (AND)

Quante Inter esistono? Molte. Un breve power ranking nel power ranking sulle migliori Inter al mondo (esclusa l’Internazionale).

FC Inter Turku Inter Moengotapoe FC Stockholm Internazionale Inter Club d’Escaldes FC Internationale Berlin 1980 Inter Bratislava Internacional de Porto Alegre GD Interclube Luanda Inter Taoyuan CVV Inter Willemstad

44. FC Milsami Orhei (MDA)

Benvenuti al Complexul Sportiv Raional, casa dell’FC Milsami Orhei e monumento a un’idea di mondo che non c’è più.

43. FK Arsenal Tivat (MNE)

Magari potete pensare che il nome Arsenal in Arsenal Tivat sia un omaggio al più famoso Arsenal inglese, e invece deriva dalla vicinanza della città con l’impianto di riparazione navale “MRTZ Sava Kovačević”, che però tutti chiamavano “Arsenale” (posso dire: non ci credo).

42 pari merito: Linfield FC e Glentoran FC (NIR)



Un buon motivo per rispettare il Linfield e il Glentoran: mettono in scena uno dei derby più carichi di odio al mondo. Se volete saperne di più, abbiamo pubblicato questo bel articolo di Roberto Scarcella dall’inconfondibile titolo “Odiarsi a Belfast”. Il Linfield è la parte protestante e lealista, fucili e Union Jack. Al Linfield non ci sono giocatori cattolici. È uno dei tre club chiamati con l’appellattivo di “blues brothers” insieme a Chelsea e Rangers: tutti club lealisti. Insomma, se siete anti-clericali e odiate il Papa e la chiesa cattolica, questo è il club che fa per voi. Il Glentoran invece ha il verde come colore principale (ripreso dal Celtic), un galletto nel simbolo e George Best era un suo tifoso (ma venne respinto a un provino quando era piccolo).

40. SC Gjilani (KOS)

L’SC Gjilani venne fondato nel 1995, ed è subito mistero. Secondo i tifosi del Drita, l’altra squadra della città, l’SC Gjilani sarebbe nata dalle ceneri della Crvena Zvezda Gnjilane, squadra filo-serba della città, come si capisce dal nome. Secondo i tifosi dell’SC Gjliani, invece, la loro squadra sarebbe nata al contrario da una costola fuoriuscita dal Drita e quindi sarebbe albanese al 100%, mentre è il Drita stesso ad avere origini serbe, essendo in passato stata l’FK Poleti, squadra fondata dai serbi in città.





Insomma, come avrete capito, si tratta di Kosovo e dell’eterno scontro etnico che va avanti in quelle terre. Il derby tra SC Gjilani e Drita, in ogni caso, viene considerato uno dei più accesi, per qualcuno il più importante del calcio albanese. Gli ultras del SC Gjiliani sono i Skifterat, i “Falconi”, mentre quelli del Drita sono gli Intelektualët, gli “intellettuali”.

39. Birkirkara FC (MLT)

Sapete chi ha giocato nel Birkirkara FC? Fabrizio Miccoli. Era la stagione 2015 e lo sponsor della squadra era il McDonalds. A Malta Miccoli segnò un gol storico, per battere il West Ham nel ritorno del secondo turno di qualificazione dell’Europa League. Ahiloro non bastò, visto che il Birkirkara FC venne eliminato ai rigori.

Bonus: questa canzone dei tifosi del Birkirkara.

38. Crusaders FC (NIR)

Volete davvero la maglia di una squadra che si chiama Crociati FC? Se la risposta è sì, vi consigliamo quella di Billy Joe Burns, uno che se lo guardate somiglia per forza almeno a un vostro amico (se non somiglia a nessuno dei vostri amici, ovviamente, somiglia a voi). Se, invece, non volete arrivare fino alla maglia, il nostro consiglio è la giacca jeans in materiale organico per bambini. Perfetta per crescere piccoli crociati del futuro.

37. JK Narva Trans (EST)

Una notizia un po’ così sul JK Narva Trans: all’ingresso del loro stadio, il Narva Kreenholmi staadion, sopra il portale d’ingresso, c’è una statua di un pallone da calcio che gira. Potete farci caso se vedete una delle loro partite in casa, che trovate su Youtube, come questa con il Paide Linnameeskond.

36. B36 Tórshavn (FRO)

Come ci è arrivato un afgano nelle isole Far Oer? Non lo sappiamo, ma è il bello del calcio. Taufee Skandari, due presenze nella Nazionale dell’Afghanistan, una carriera che lo ha visto giocare nel Windsor in Inghilterra, in Austria nel BSK Bischofshofen e in Turchia nel Bursaspor, come scritto nel suo profilo Linkedin oggi è il metronomo del B36 Tórshavn, un numero 8 che, come potete immaginare, non abbiamo mai visto giocare.

35. FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

Al FC DAC 1904 Dunajská Streda potete ammirare uno dei più brillanti talenti del calcio montenegrino, Nikola Krstović. Secondo questo video Youtube, e credete sempre ai video su Youtube, Krstović è il nuovo Balotelli. Lo scorso anno è stato il capocannoniere della Superliga Slovacca con 18 gol e, chissà, che non lo aspetti un futuro in Italia.

34. FK Željezničar (BIH)



Lo sponsor dell’FK Željezničar è CAIZcoin, la prima criptovaluta al mondo che rispetta la Fiqh, la giurisprudenza islamica basata sulla legge sacra (Sharī‛a).

33. Europa FC (GIB)

Europa FC, da non confondere con l’Europa, il continente e gli Europe, il gruppo rock svedese autore di capolavori come The Final Countdown.

32. Dundalk FC (IRL)

Perché dovreste vedere una partita del Dundalk FC? Non siamo certo noi a dover rispondere a questa domanda, però lasciate che vi parliamo di Patrick Jefferson Hoban, leggenda del Dundalk, che qualche giorno fa è diventato il miglior marcatore nella storia del club, segnando (di testa, of course) il 145° gol con la maglia del Dundalk e battendo un record che resisteva da 76 anni.

𝗧𝗛𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗-𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗘𝗥 𝗥𝗘𝗙𝗟𝗘𝗖𝗧𝗦 In association with @BetRegalIE, we sat down with Patrick Hoban to talk about breaking Joey Donnelly's 76-year-old goalscoring record, his time at Oriel Park and his love for the town of Dundalk.#CmonTheTown pic.twitter.com/n3NzYj2AL4 — Dundalk FC (@DundalkFC) July 5, 2023

31. Víkingur Gøta (FRO)

Il Víkingur è stato fondato il 14 gennaio 2008 dalla fusione tra il GÍ Gøta e il Leirvík ÍF. Perché unire queste due squadre? Perché i villaggi che rappresentano (Gøta, 654 abitanti, e Leirvík, 1,027 abitanti) sono collegati da un tunnel di 2,2 km che passa attraverso una montagna. Il nome del club è stato scelto in onore di Tróndur í Gøtu, un capo vichingo che viveva da queste parti circa mille anni fa. Come potete immaginare, infatti, Víkingur significa vichingo. La scelta è stata preferita ad altre 18 proposte ritenute peggiori. Cosa c’è nel logo del Vikingur secondo voi? Bravi: un vichingo.

30. La Fiorita 1967 (SMR)



Ultimo acquisto de La Fiorita: German Denis. Olé.

29. FC Honka Espoo (FIN)

L’FC Honka Espoo gioca le sue partite casalinghe al Tapiolan urheilupuisto, campo che divide con il SexyPöxyt, il cui logo è un pallone che porta i pantaloni (SexyPöxyt vuol dire pantaloni sexy).

28. KF Egnatia (ALB)



Campione della Coppa d’Albania, ha appena vinto il primo trofeo della sua storia. Il terzo posto in campionato dello scorso anno rappresenta il miglior piazzamento di sempre del club. Come in tutte le cose albanesi, ci sono italiani. Francesco Paolo Vitobello è l’allenatore in seconda (assistente di un tecnico macedone). In campo c’è Redi Kasa, italo-albanese ex Parma e Fermana.

27. FC Neman Grodno (BLR)

Il simbolo del FC Neman Grodno è il cervo di Sant’Uberto, che è anche il simbolo della città di Grodno. Cos’è il cervo di Sant’Uberto: è un cervo con una croce d’oro al centro della testa, per quanto ridondante possa sembrare. Ovviamente c’è una storia dietro. Uberto era il vescovo di Liegi, ma soprattutto un appassionato cacciatore. Durante una battuta di caccia Uberto smarrì la strada rimanendo perso a causa di una pesante tempesta. A quel punto prego l’aiuto di Dio e poco dopo gli apparve un cervo con una croce splendente tra le corna che lo condusse fuori dal bosco e alla salvezza.

26. Alashkert FC (ARM)



Nello stadio dell’Alashkert si sta come si starebbe al Dall’Ara se qualcuno ci avesse fatto esplodere dentro una bomba atomica. Un’atmosfera marziana che unisce gli stadi del giovedì sera nella loro impersonalità e che ospiterà la sfida di primo turno tra l’Alashkert e l’Arsenal Tivat.

25. Penybont FC (WAL)

Quante squadre gallesi ci sono in Conference League? Forse troppe. Il Penybont FC, come potete immaginare, ha uno stemma che richiama l’araldica medievale, gioca le sue partite al Bryntirion Park e sembra vivere in un mondo fatto di pioggia, mattoni rossi e erba brillante.

24. KF Tirana (ALB)

Per quanto possa sembrare improbabile, Il KF Tirana, quando ancora si chiamava 17 Nentori Tirana, fu una delle poche squadre a mettere in difficoltà il grande Ajax di Cruijff, fermato sul 2-2 nel primo turno della Coppa dei Campioni 1969/70.

23. KA Akureyri (ISL)

Com’era il calcio in Islanda negli anni ‘80? Di sicuro il tipo di domanda che ciclicamente vi siete ritrovati a porvi. Per fortuna questo reparto video vi aiuterà a farvi un’idea.



Si tratta del giorno in cui il KA ha vinto il suo unico titolo nazionale. Un gioco molto fisico di lanci lunghi e colpi di testa, tutto intorno la sabbia che si alza e sembra di giocare dentro una nuvola gialla di vapore. I giocatori calciano il pallone con parti del piede che non dovrebbero essere usate nel gioco del calcio. Si calcia la palla solo per calciarla, senza un vero scopo. Ne ha fatto di strada il calcio islandese da allora.

22. KF Vllaznia (ALB)



Si dice che introdurre per primo il calcio a Shkodër fu un prete maltese in fissa con El Futbol. A Shkoder alte moschee convivono con le chiese ortodosse e con quelle cattoliche. È una città nota per la sua tolleranza religiosa, per la sua diversità cultura e per questa compagine rossa e blu, che ha giocato la sua prima partita nel 1913 contro la squadra della marina austro-ungarica. Chissà qual era il loro stile di gioco. Le prime maglie del Villaznia sono semplicemente favolose. Ne indosserei una subito, se la crisi climatica non avesse reso impossibile indossare quei materiali.

21. Riga FC (LVA)

Fondato con il nome di Caramba Riga, nel 2016 diventa il Riga FC, in uno dei peggiori downgrade nella storia del calcio.

20. KF Shkëndija (MKD)

Forse ricorderete questa squadra macedone per il 6-0 subito dal Milan, marcatori: Antonelli, Montolivo (doppietta), Borini, André Silva (doppietta).

19. FC Zimbru Chisinau (MDA)



Sheriff Tiraspol is for boys, Zimbru Chisinau is for men. Il secondo club titolato della storia del calcio moldavo. “Zimbru” in rumeno significa bisonte. Se voleste comprarvi una maglia, vi consiglio quella di Dedov, numero 10 e leggenda del campionato moldavo, capocannoniere dello scorso campionato.

18. FC Levadia Tallinn (EST)

Power Ranking di squadre di Tallinn:

Flora Tallinn Levadia Tallinn Kalju Nomme Lantana Tallinn

17. Víkingur Reykjavík (ISL)

Il Víkingur viene fondato nel 1908 da Axel Andrésson, presidente del consiglio di amministrazione: anni 12; Emil Thoroddsen, segretario: anni 9; Davíð Jóhannesson, tesoriere: anni 11. Se questo vi sembra strano, quello che succede dopo lo è ancora di più: nei primi 10 anni di esistenza, il Víkingur perde una sola partita. Una. Ve la immaginate questa cosa? Pensate alla vostra squadra che perde una partita in 10 anni e poi nel 2023 finisce per doversi giocare la Conference League contro il Riga FC.

16. Haverfordwest County AFC (WAL)

Sapete chi è di Haversfordwest? Rhys Ifans. Tifa Haverfordwest County AFC? Non l’abbiamo scoperto.

15. Paide Linnameeskond (EST)

Paide, we love you.

816. A new attendance record for the City Stadium! What an effort from the fans! ❤️ pic.twitter.com/vLMx2VdVCA — Paide Linnameeskond (@PLinnameeskond) July 8, 2023





14. FK Makedonija GP Skopje (MKD)

GP sta per Gjorče Petrov, che non è una persona ma un sobborgo alle porte di Skopje. In realtà è stato chiamato così per Gjorče Petrov, rivoluzionario macedone, quindi sì, in realtà è un nome. È come per dire, se la vostra città si chiamasse Giuseppe Mazzini o, chessò, Arrigo Sacchi.

13. FC Pyunik (ARM)

Vi sorprenderà fino a un certo punto sapere che è qui che Henrikh Mkhitaryan ha iniziato la sua carriera.

12. FC Shkupi 1927 (MKD)

Allo stadio dell’FC Shkupi 1927, per circa un euro e cinquanta vi danno un sacchetto di noccioline, di quelle mega salate, buonissime ma che ti fanno venire voglia di berti tutta la birra della Macedonia (e, credo, esistano appositamente per quello).

Big bag of salted peanuts at KF Shkupi (@fcshkupi1927 – Macedonian first league) 100 denar (£1.30) pic.twitter.com/FIH480OBAS — Footy Scran (@FootyScran) October 4, 2022

11. FC Santa Coloma (AND)



Onestamente tutto quello che riguarda il Santa Coloma sembra uscito dalla Master League di PES. I giocatori hanno nomi tipo Juanma Miranda, Diego Nájera, Kilian Grant o Maksim Valadzko. La storia più incredibile però è quella che riguarda Eloy Casals. Era il 2014 e il Santa Coloma stava affrontando il Banants nel primo turno della Champions League. Eloy Casals era il portiere. Al 94esimo del ritorno, sotto di un gol nel doppio confronto, Eloy Casals si butta in avanti e segna il gol che vale il primo storico passaggio di un turno in Europa.

Con quel gol Eloy Casals è diventato il terzo portiere a segnare in Europa, dopo Schmeichel e Palop. Al termine della partita ha detto: «D’ora in avanti penserò che tutto quello che è impossibile, è possibile».

10. FC Progrès Niederkorn (LUX)

Lo stemma del FC Progrès Niederkorn è un’ape che con una mano regge uno stemma normale e con l’altra un pallone. Ma non è questa cosa di avere due braccia la cosa più strana di questo stemma, è che l’ape ha la faccia di quello che ti vuole proprio menare, che cioè manca proprio un attimo prima che ti meni.

9. FC Dinamo Batumi (GEO)



Incredibile com’è la vita, no? Fino a 12 mesi fa non sapevate nulla, immagino, sulla Dinamo Batumi, oggi invece non potete entrare in un bar senza sentirne parlare. Il motivo, ovviamente, è Khvicha Kvaratskhelia, che il Napoli ha preso proprio dalla Dinamo Batumi e la cui influenza sul calcio italiano ormai è seconda solo a quella del 3-5-2. Il Frosinone, per dire, ha appena comprato un’altra ala sinistra della Dinamo Batumi e cosa pensare se non alla pura scaramanzia?





In ogni caso il calcio georgiano è in grande crescita e questo potrebbe essere un motivo sufficiente per guardare le partite della Dinamo Batumi. Il miglior giocatore, tuttavia, è brasiliano, si chiama Flamarion e l’anno scorso è stato il capocannoniere del campionato georgiano, tanto che a Batumi, pare, vada di moda questo detto (traduco): “Forte Kvara, ma potrebbe fare lo stesso in una fredda e piovosa notte a Tskhaltubo?”

8. Connah’s Quay Nomads FC (WAL)

Squadra gallese che ha partecipato a vari preliminari di varie coppe europee uscendone con sconfitte buffe e che ispirano simpatia: contro il Pristina, contro il Sarajevo, contro una squadra islandese presa dal nome di uno zoccolo di capra che è anche un vulcano. Contiene un certo grado di coolness, per essere una modesta squadra gallese: il soprannome “The Nomads”, soprattutto, ma anche lo stemma della nave Karve con cui i vichinghi arrivarono negli Stati Uniti. Siamo in una zona che in passato fu vastamente popolata dai vichinghi.

7. Ararat-Armenia FC (ARM)

Secondo il quarto versetto dell’ottavo capitolo del Libro della Genesi (Genesi 8:4), in seguito ad un’alluvione, l’Arca di Noè si posò sulle «montagne di Ararat». La montagna, in una versione stilizzata, da pacchetto gratis di Canva, o da logo di marchio di abbigliamento molto in voga nella Silicon Valley, è il simbolo dell’Ararat-Armenia FC. La squadra è stata fondata nel 2017 da Ruben Hayrapetyan, il presidente della federcalcio armena.

6. Derry City FC (IRL)

Riuscireste a indovinare quanti cognomi di calciatori nella rosa del Derry City FC iniziano per Mc? Ve lo diciamo noi: nove. NOVE. Eccoli qui: Callum McCay, Shane McEleney, Patrick McEleney, Jordan McEneff, Tiernan McGinty, Jamie McGonigle, Cameron McJannett, Evan McLaughlin e Paul McMullan.

5. FC Dila Gori (GEO)

L’FC Dila Gori prende il nome dalla poesia “Dila” (letteralmente: mattina) scritta da Josif Stalin, il cittadino più illustro di Gori. Ovviamente, di seguito, trovare la poesia tradotta in italiano.



Il bocciolo rosa si è aperto,/

rivolto al pallido blu viola/

E agitato da una brezza leggera,/

Il giglio della valle si è piegato sopra l’erba./

L’allodola ha cantato nel blu scuro,/

Volando più alto rispetto alle nuvole/

E il dolce suono dell’usignolo/

Ha cantato una canzone per i bambini dai cespugli/

Fiore, oh mia Georgia!/

Regni la pace nella mia terra natale!/

E possiate voi, amici, rendere nuova/

la nostra Patria con lo studio!/

4. FC Tobol Kostanay (KAZ)

Breve cronistoria del nome dell’FC Tobol Kostanay: viene fondato nel 1967 come Avtomobilist Kostanai; nel 1982 viene rinominato Energetik Kostanai, nel 1990 diventa Kustanayets Kostanai, passano due anni ed ecco il Khimik Kostanai. Finalmente nel 1995 la tranquillità, quando diventa Tobol Kostanay. Il nostro preferito? Ovviamente Avtomobilist Kostanai.

3. NK Maribor (SVN)



So cosa vi stare domandando: c’è una piccola possibilità di rivedere Josip Ilciic giocare a calcio? La risposta è sì, la possibilità esiste. Ilicic non si è ancora ritirato, è sotto contratto col Maribor e le ultime notizie che abbiamo su di lui sono scarse ma non definitive. È probabilmente ancora un giocatore per cui vale la pena guardare una partita.

2. FCB Magpies (GIB)

Certe volte l’esaltazione del calcio pane e salame è davvero l’unica via: l’FCB Magpies, o meglio il Football Club Bruno’s Magpies, è stato messo su nel 2013 da un gruppo di amici che di solito si ritrovavano per bere al Bruno’s Bar & Restaurant, un bar situato nei pressi dello stadio. Incredibile no? Praticamente il sogno di tutti noi sognatori del calcio del giovedì sera. Come ci sono riusciti è un mistero, forse un po’ meno misterioso essendo Gibilterra. In ogni caso, come si dice, giù il cappello.

Più o meno come mi immagino sia andata la nascita del Football Club Bruno’s Magpies.

1. Gżira United FC (MLT)

Ecco alcuni calciatori del Gżira United: Zachary Scerri, Clive Gauci, Ewertton, Brooklyn Borg, Toni Kolega, Macula.