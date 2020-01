I migliori prodotti culturali sportivi del decennio

Se non volete guardare il film di Cristiano Ronaldo, prodotto da Cristiano Ronaldo, in cui comunque la vita di Cristiano Ronaldo sembra meno “patinata” e felice di come si direbbe guardando solo il suo Instagram, potete guardare questo documentario (dello stesso regista, Anthony Wonke) su un altro sportivo ossessivo, incredibilmente di successo, con una vita che comunque non vorreste vivere al posto suo. Sir Anthony Peter McCoy, detto AP, ha vinto 4358 corse nella sua vita, ed è stato per 20 anni consecutivi il Champion Jockey. Per vincere quasi 300 corse in un anno bisogna farne anche più di una al giorno, spostandosi in macchina sporchi di fango e mettendo in conto di rompendosi praticamente tutte le ossa del proprio corpo. Facendo impazzire la propria famiglia, ovviamente. Per la stampa inglese Being AP è un film sul recupero da una dipendenza (perché girato quando McCoy stava pensando al ritiro) ed è un film che mette chiaramente in questione il nostro (in quanto società) culto del successo. Per McCoy, ad esempio, una sconfitta era peggiore del dolore fisico.