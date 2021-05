Le 7 partite decisive dello Scudetto dell’Inter

L’Inter aveva chiuso la scorsa stagione battendo Napoli e Atalanta, ma il clima da fine scuola e la sbornia delle partite ravvicinate aveva messo quasi in secondo piano i risultati. Nel frattempo però la Juve perdeva le sue ultime partite, Sarri era praticamente andato e il campionato si chiudeva con appena un punto di distacco fra le due squadre. Con un minimo di prospettiva si poteva già intuire la rivoluzione dei pianeti. In piena estate il mini-torneo in Europa League ha cementato le certezze della squadra, e non aver alzato il trofeo alla fine ha creato uno strano conflitto: l’Inter aveva dato la sensazione di poter vincere, ma la sconfitta in finale col Siviglia aveva anche dimostrato la sottile differenza tra poter vincere e farlo per davvero. La situazione perfetta per far impazzire Antonio Conte, che ha tante qualità ma di certo non quella di saper alleggerire la pressione attorno alla squadra. Altri motivi di pressione per l’Inter: l’arrivo di Hakimi, il caos decisionale che ha afflitto la Juventus, un Milan che a un certo punto vinceva semplicemente tutte le partite che giocava. Che beffa sarebbe stata, dopo tutto il lavoro e gli investimenti, vedersi scippare lo Scudetto dai cugini?

Conte ha approcciato la conferenza pre-stagione col chiaro intento di voler togliere, a parole, l’obbligo di vincere alla squadra. In fondo era un’idea che poteva far comodo solo agli altri. «Nessuna squadra ha l’obbligo di vittoria e nessun allenatore può assicurare al proprio club al 100% di poter vincere. Squadre come l’Inter hanno l’obbligo di essere protagoniste, di essere competitive fino alla fine». Come a rimarcare, di nuovo, quella differenza tra vincere ed essere competitivi che è il mantra degli allenatori italiani che hanno vinto quasi tutti gli scudetti dell’ultimo decennio, cioè Conte e Allegri, che amava ripetere: «Vincere non è mai facile» e un più moraleggiante: «Tra giocar bene e vincere c’è una differenza che sembra sottile, ma non lo è». Eppure tutti davano l’Inter favorita, nonostante la squadra che in Italia vinceva lo Scudetto da nove anni era un’altra.

Tatticamente Conte ha ripreso i concetti ambiziosi con cui aveva terminato l’anno prima: una squadra aggressiva, che vuole recuperare il pallone in alto e che ha rovesciato il triangolo di centrocampo per inserire la qualità di Eriksen dietro le punte. La prima avversaria è una Fiorentina ambigua, ripartita da Iachini in un’aria densa di scetticismo. Conte rinuncia ad Hakimi, inserito a piccole dosi: «Ha potenzialità importanti ma ha bisogno di tempo: abbiamo tre gare in 10 giorni».

Dopo 3’ l’Inter è già in svantaggio per una marcatura pigra di Bastoni che si perde Kouamè alle spalle. Una brutta immagine, quella del difensore fermo col braccio alzato mentre gli avversari si passano la palla davanti ad Handanovic. Poco dopo una serpentina di Ribery e un cambio di gioco trovano l’Inter fragilissima sul lato debole, una grande uscita del portiere toglie a Kouamè la doppietta. Kolarov, schierato centrale di sinistra (feel old yet?) dà qualità in impostazione ma è in difficoltà in copertura. Viene tolto pure un rigore al VAR su Lautaro e insomma, tutto sembra mettersi male. Il primo gol della stagione dell’Inter, che rimette in piede l’inerzia della prima partita, nasce da una conduzione di quaranta metri di Barella – quante ne farà fino a fine stagione? -, uno scarico su Lautaro che tira a giro sul secondo palo. Ceccherini si fa un autogol ridicolo e all’inizio del secondo tempo tutto sembra risolto; ma passano cinque minuti e Castrovilli buca la difesa dell’Inter con un inserimento concluso con primo controllo e tiro deliziosi. Si gioca su un campo lungo una partita di battere e levare dove l’Inter dà l’impressione di poter segnare e subire gol in qualsiasi momento. Sembra passata un’eternità, ma è l’Inter pazza e fuori controllo di inizio stagione. Dopo un’ora entrano Hakimi e Sensi, escono Young e un Eriksen di cui non si capisce l’utilità. Ribery è in una di quelle giornate in cui dribblerebbe pure uno sciame d’api, dà un filtrante incredibile per lo scatto di Federico Chiesa sul lato debole, che poi finalizza con uno scavetto brutto ma efficace. Ribery dribblava, Chiesa giocava con la maglia della Fiorentina e l’Inter aveva preso tre gol in poco più di un’ora. Sembra davvero un’altra epoca.

Bisogna arrivare quasi al novantesimo per vedere l’Inter segnare un gol eccezionale: Sanchez, rifinitore devastante già alla fine della scorsa stagione, riceve la sponda di Lukaku e serve l’inserimento di Hakimi, che di prima la mette di nuovo per Lukaku che segna. Due minuti dopo ancora Sanchez mette un cross che sembra sciatto – troppo alto, troppo lento – ma che trova la testa di D’Ambrosio che, calcolando le ultime due partite del 20/21, segna il suo terzo gol consecutivo in campionato. È una di quelle partite che l’Inter vince al ‘90 con un gol di D’Ambrosio che si inserisce sul secondo palo. Quante ne abbiamo viste? Era un segno che la buona sorte era dalla parte della squadra di Conte, o che la squadra aveva ancora bisogno di ricorrere ai talismani e al misticismo per risolvere partite che sembra perdere da sola?

La conferenza di Conte post-partita tira fuori il nodo principale della stagione dell’Inter: il compromesso tra l’ambizione e l’equilibrio. Il sacro graal di chi vuole vincere la Serie A. «Abbiamo fatto una fase offensiva importante e questo ha dato seri problemi alla Fiorentina ma quando attacchi devi essere bilanciato».