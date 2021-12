La lunga storia d’amore tra la NBA e il Natale

Per evidenti ragioni di carattere tecnico, la prima partita che vi proponiamo è anche l’unica di cui non esistano riflessi filmati. Occorre quindi uno sforzo di fantasia per immaginare la sfida andata in scena al Madison Square Garden il giorno di Natale di sessant’anni fa: gli Stati Uniti sono al termine del primo anno della presidenza Kennedy, al botteghino spopola Colazione da Tiffany e se si accende la radio è praticamente impossibile non sentire Are You Lonesome Tonight? del Re Elvis Presley.

I Celtics hanno vinto gli ultimi tre titoli, scrivendo le prime pagine di una dinastia destinata a durare ancora un decennio, ma gli occhi degli appassionati sono puntati sul ciclone che sta travolgendo la NBA e che risponde al nome di Wilt Chamberlain. Alla sua terza stagione nella lega, l’ex-Harlem Globetrotters fa registrare le sbalorditive medie di 50.4 punti e 25.7 rimbalzi a partita. Non è un caso, quindi, che per la partita natalizia i suoi Philadelphia Warriors siano chiamati ad affrontare i Knicks, insieme ai Celtics la squadra più popolare del paese. E la partita non delude le aspettative, con una vittoria dei padroni di casa al secondo supplementare, ma è soprattutto Chamberlain a non deludere l’attesa dei presenti. Wilt gioca tutti e 58 i minuti, segna 59 punti tirando 23 su 44 dal campo e trova anche l’energia necessaria per strappare 36 rimbalzi. Una prestazione mostruosa che non porta alla vittoria ma che gli vale un record, quello dei punti segnati in una partita di Natale, che durerà per parecchio tempo.

Così, giusto per capire che razza di extraterrestre fosse Wilt Chamberlain.