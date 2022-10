La guida al fantabasket NBA 2022-23

La produzione comparabile al 2014-15 e la muscolatura sempre più fragile gli hanno fatto perdere parecchie posizioni, tanto che nei Draft più alternativi potrebbe navigare anche abbastanza distante dai primi 10 selezionati. Per i più ottimisti siamo di fronte a un possibile candidato ombra per il titolo di MVP, mentre più di qualche detrattore usa da mesi l’etichetta di bollito. La verità sta probabilmente nel mezzo, ma una maggiore confidenza con lo staff tecnico e i compagni potrebbe consentire uno scatto in avanti dei suoi numeri. Tyrese Maxey sgomita per conquistare maggiori responsabilità e forse il giovane compagno potrebbe aiutarlo ad allentare la pressione che le difese avversarie esercitano senza soluzione di continuità quando giostra in campo. Siamo di fronte alla stagione spartiacque della carriera?

10. LeBron James, Los Angeles Lakers

Stessa spiaggia, stesso mare: la medesima posizione in classifica dello scorso anno e stiamo parlando ormai di un arzillo 38enne. Per picchi di produzione e i mesi di grande forma in cui vi farà vincere in carrozza diverse partite, dovete considerare quelli in cui sarà fisiologicamente costretto a riprendere fiato. La dicotomia tecnica dei Lakers e la situazione da (apparente) separato in casa di Russell Westbrook non induce allo smodato ottimismo riguardo il buon senso della sua gestione fisica. L.A. ha una finestra abbastanza piccola per rientrare in gioco a tutti gli effetti ed eventuali operazioni di mercato a effetto potrebbero ulteriormente incidere sul fanta-rendimento dei giocatori più rappresentativi. Sia quel che sia, a queste latitudini rappresenta un’occasione troppo ghiotta per cercare reali alternative.

Il treno di LeBron non accenna a rallentare.

11. Stephen Curry, Golden State Warriors

Ci avviciniamo a grandi passi verso i 35 anni e se mettiamo un attimo da parte l’emotività legata alla conquista dell’anello, dobbiamo annotare che rispetto alla stagione regolare precedente ha perso circa 6 fantapunti di produzione. Il calo va spiegato in parte per i numeri irripetibili del 2020-21, in parte con la politica sempre più green degli Warriors e il ritorno in pianta stabile di Klay Thompson. È presumibile una strategia di risparmio delle energie sempre più importante per Steph con il passare degli anni, quindi non lasciatevi cogliere impreparati ma provvedete a schierare una nutrita batteria di esterni di riserva per far fronte ad eventuali tagli estemporanei di minutaggio.

12. Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves

Scivolato più in basso rispetto al solito, questa posizione non è da intendere come una critica al rendimento ma al riconoscimento del talento diffuso su cui possono contare a Minneapolis dopo la trade per Rudy Gobert. KAT rischia di scivolare fuori dalla zona di confort sia dal punto di vista difensivo (pazienza, è il suo tallone d’Achille), sia da quello offensivo dove ha pochi rivali quando si tratta di mettere punti a referto. Come se non bastasse, a turbare il quadro c’è la prepotente salita di Anthony Edwards, che è già riuscito a conquistare dei giochi in attacco disegnati apposta per lui. Il suo compito principale, almeno al principio, dovrebbe essere quello di spaziare il campo grazie alla precisione nel tiro da fuori. Potrebbe essere una stagione votata a un maggior sacrificio sull’altare del successo di squadra?