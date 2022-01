Le migliori partite del 2021

È stata, finalmente, la Copa America di Lionel Messi, che è riuscito a vincere un trofeo con l’Argentina. Ma la più bella partita del torneo è stata il quarto di finale tra Perù e Paraguay giocato a Goiânia, capitale dello stato brasiliano del Goias, resa famosa da un episodio di grave contaminazione radioattiva nel 1987. Il Perù guidato da Ricardo “El Tigre” Gareca era giunto al secondo posto del suo girone eliminatorio, sorpassato solo dal Brasile, mentre il Paraguay di Eduardo Berizzo, allenatore di scuola bielsista ex Celta Vigo, Siviglia ed Athletic Bilbao, si era qualificato posizionandosi dietro Argentina e Uruguay nel girone A.

Pronti, via, e dopo soli due secondi di gioco Carlos Gonzales, attaccante paraguaiano stende la mezzala peruviana Peña. Quasi un record, che echeggia il famoso fallo di Tardelli su Rivera in un Milan-Juventus del 1978, e che rappresenta il preludio di una partita dura e nervosa. L’inizio della partita è favorevole al Paraguay che prova a mettere sotto pressione la difesa peruviana. Dopo soli dieci minuti gli uomini di Berizzo riescono ad andare in vantaggio col centrale Gustavo Gomez, ex Milan, che ribadisce in rete la respinta di Pedro Gallese sul colpo di testa del terzino sinistro David Martinez su azione di calcio d’angolo. Il 4-4-2 del Paraguay è più aggressivo, pressa il possesso palla avversario e cerca di risalire il campo attirando fuori il 4-3-3 del Perù, che preferisce difendere con un blocco più basso e attaccare in ripartenza. La squadra di Berizzo appare abbastanza in controllo del match, ma al ventesimo André Carrillo sulla fascia destra punta e salta netto Cardozo Lucena e crossa rasoterra nella zona tra linea difensiva e portiere. È un’occasione troppo ghiotta per Gianluca Lapadula che in scivolata si avventa sul pallone: deviazione di Gustavo Gomez, il portiere Antony Silva beffato, gol.

Sul punteggio di 1-1 la partita si prende un periodo di calma apparente in cui il Perù riesce a riequilibrare il piano tattico del match. Al quarantesimo minuto è sempre Carrillo a fare saltare il banco, accelerando palla al piede sulla trequarti campo paraguaiana e creando i presupposti per il raddoppio di Lapadula che taglia alle spalle di Gustavo Gomez e in diagonale batte Silva, uscito male, troppo spostato sul primo palo. Dopo il gol e l’autorete, Gustavo Gomez torna quindi sul centro della scena e alla fine del primo tempo viene espulso dopo avere ricevuto un secondo cartellino giallo per una manata su Lapadula. Sembra tutto finito per il Paraguay, in svantaggio di un gol e in inferiorità numerica, ma ad inizio ripresa l’altro centrale difensivo, Junior Alonso, pareggia su un’azione da calcio d’angolo simile a quella che aveva portato al gol del vantaggio paraguaiano. Con un uomo in meno il Paraguay abbassa il pressing del suo 4-4-1 e consegna il pallone al Perù che occupa la metà campo avversaria. A dieci minuti dalla fine un tiro da fuori di Yoshimar Yotun viene deviato da Roberto Rojas alle spalle di Antony Silva, regalando il vantaggio peruviano che sembra, a questo punto, definitivo. Ma, chiaramente, non è finita. A 5 minuti dal termine Carrillo prende il secondo cartellino giallo per un ingenuo e brutto fallo, riportando il Paraguay – risistematosi in campo con un più coraggioso 4-3-2 – in parità numerica. Al novantesimo Gabriel Ávalos trova il pareggio al termine di un’azione confusa e di pura voglia del Paraguay in area di rigore avversaria.

Finisce quindi ai rigori, senza passare per i supplementari. E anche ai rigori la partita pare non volere finire mai. Dopo gli errori paraguaiani di David Martinez e Samudo e quello peruviano di Ormeño, Christian Cueva all’ultimo rigore ha l’opportunità di vincere la partita per il Perù, ma si fa parare il tiro da Silva. Ad oltranza Pedro Gallese para il rigore di Alberto Espinola e Miguel Trauco consegna al sesto tiro la semifinale contro al Perù, che perderà onorevolmente e di misura contro il Brasile. Espulsioni, gol, ribaltamenti di risultato e prospettive, calci di rigore. Cosa volere di più da una partita di calcio?