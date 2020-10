I migliori gol di settembre 2020

Cambiano allenatori, cambiano interpreti, ma da cinque anni il Napoli continua a ricamare calcio sul lato sinistro del campo. In questa sontuosa azione contro il Genoa non c’era nessuno dei tre interpreti classici della catena napoletana, non c’erano Ghoulam, Hamsik e Insigne. A condurre la transizione è Piotr Zielinki, il triangolo che arriva a formare è con Elmas e Osimhen. Il calcio è un’arte del tempo, come mostra bene questo gol, dove due giocatori toccano per due volte la palla di prima lasciando che la difesa avversaria vada fuori tempo. A Zielinski basta una piccola pausa per lasciare che il Genoa si riduca a comparsa.

PS. Fra le grandi azioni di settembre dobbiamo per forza segnalare l’azione del secondo gol del Benevento contro l’Inter. Un’armonia collettiva e un efficacia non banale per una neopromossa.