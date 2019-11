I migliori gol di ottobre 2019

Jeremy Boga è il giocatore che dribbla di più in Serie A. È strano a dirsi perché è un giocatore di cui si parla poco: ha 22 anni, è nato a Marsiglia ma cresciuto nelle giovanili del Chelsea e in questo inizio di stagione non riesce a essere titolare con una certa continuità nemmeno del Sassuolo. Nelle prime partite De Zerbi gli ha preferito spesso il tridente Berardi-Caputo-Defrel. Boga però corre e dribbla come nessuno, Liverani ha detto che “Ha una cilindrata difficile da contenere” ma De Zerbi lo rimprovera di essere svampito: «Boga è quello che voglio sul goal, ma se poi quando va in pressing viene saltato come se il risultato non contasse, con me sta fuori sempre. Non sto a guardare se Boga ha il talento o meno, io voglio di più, se no facciamo fatica».

Intanto a ottobre ha fatto due gol identici, ricevendo in una zona morta del campo, partendo da fermo in accelerazione in mezzo a diversi giocatori e tirando in modo secco sul secondo palo. Lo ha fatto con una disinvoltura che ci fa pensare che lo potrebbe fare sempre. Quanti gol uguali di Boga vedremo da qui alla fine del campionato?