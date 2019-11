6 curiosità della undicesima giornata di Serie A

Il 3 settembre 1989 è una data tristemente memorabile per il calcio italiano: quella domenica, lungo la strada che collegava Varsavia a Cracovia, perdeva la vita Gaetano Scirea. Per i tifosi laziali lo stesso giorno ha avuto a lungo un gusto leggermente più dolce, per quanto velato dalla malinconia del tempo passato: l’ultima vittoria in campionato a San Siro contro il Milan, allenatore Giuseppe Materazzi, in attacco il brasiliano Amarildo e un giovane Paolo Di Canio, sul tabellino dei marcatori Paolo Maldini autore di un clamoroso autogol da 40 metri.

Dove non sono riusciti nei decenni Signori, Riedle, Boksic, Mancini, Nedved, Veron, Simeone, Mihajlovic, Crespo, Stankovic, Rocchi, Hernanes e Klose, ce l’hanno fatta Immobile e Correa: lo scalpo della San Siro rossonera è il penultimo che mancava alla Lazio da trasferta di Simone Inzaghi, a cui ora manca solo il San Paolo per completare l’album dei viaggi da tre punti nella sua gestione (l’ultima vittoria biancoceleste a Napoli risale infatti al maggio 2015, allenatore Pioli, e fu quella che sancì la qualificazione ai play-off di Champions). Ma quali sono le altre Grandi Astinenze del nostro campionato?

Prendendo in esame i possibili incroci tra le 20 squadre attualmente in serie A, fa scalpore la situazione dell’Inter, che non vince a Napoli dall’ottobre 1997 e da allora ha segnato solo otto gol in 13 partite. Fu quella una stagione piuttosto balorda per gli azzurri, che cambiarono quattro allenatori e finirono all’ultimo posto, incassando quell’anno anche l’ultima sconfitta interna contro la Sampdoria. L’astinenza più lunga (si fa per dire) della Juventus è quella in casa della Roma: ultima vittoria nel maggio del 2014, con il gol di Osvaldo che fece calare il gelo sull’Olimpico: ma i bianconeri hanno l’attenuante di aver spesso visitato la Capitale a stagione abbondantemente finita. La Roma ricambia il favore, fallendo l’obiettivo dei tre punti a casa Juve ormai da un decennio: l’ultimo successo risale al gennaio 2010, marchiato da un celeberrimo gol di Riise a tempo scaduto. L’ultimo scudetto del Milan, vinto nella stagione 2010/11, ricorda ai rossoneri anche le ultime vittorie in casa della Juventus (0-1, gol di Gattuso, nell’ultima stagione pre-Stadium) e a Napoli (1-2, gol di Robinho e Ibrahimovic).



L’ultima vittoria dell’Inter al San Paolo coincide anche con l’inizio della brevissima esperienza di Carletto Mazzone da allenatore del Napoli: quattro partite, quattro sconfitte, arrivederci e avanti un altro).

Scendendo di livello troviamo maledizioni ancora più ataviche. Per esempio, il Torino e il Genoa non vincono a Firenze dalla stessa stagione 1976/77, in cui peraltro la Fiorentina di Mazzone si comportò assai bene finendo al terzo posto. Il Cagliari non vince in serie A in casa del Verona dal gennaio 1972, quando sul tabellino comparve la firma immortale di Gigi Riva. Il Bologna non sbanca la sponda blucerchiata di Marassi dal 1997/98, dai tempi di una clamorosa tripletta di Kenneth Andersson. Il Parma non vince in casa della Roma da questa fiammata di un giovanissimo Hernan Crespo dell’aprile 1997. Il Brescia non ha MAI trionfato in casa della Juventus (anche se ci ha vinto in coppa Italia nel 2000, con doppietta di Darione Hubner) così come il Verona, che per soprammercato aggiunge anche un clamoroso zero vittorie su 55 precedenti a San Siro (ventotto contro l’Inter, ventisette contro il Milan): e sabato pomeriggio c’è proprio Inter-Verona, per provare a sfatare questo tabù che dura dal 1957.



Quand’è che l’Hellas è andato più vicino a vincere in casa dell’Inter? Nell’ottobre 1987 si ritrovò in vantaggio grazie a un gran gol di Elkjaer, ma fu raggiunto a sette minuti da Vincenzo Scifo – su assist di testa, ironia della sorte, del futuro allenatore Mandorlini.