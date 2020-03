I migliori gol del Real Madrid dei Galacticos

Se mi avessero chiesto di elencare le squadre in cui ha giocato Michael Owen, quasi sicuramente avrei dimenticato il Real Madrid. L’inglese è rimasto in Spagna per una sola stagione (2004/05) ed è sembrato più un personaggio di contorno del film Goal! che non uno dei migliori attaccanti della sua epoca. Anche le epopee più gloriose hanno un lato oscuro, soprattutto quelle scritte dalle inscalfibili leggi di mercato e Owen si è trovato a pagare per tutti il fallimento di quella stagione, chiusa con zero trofei e tre allenatori. Pur avendo segnato 16 gol, meno solo di Ronaldo, giocando poco più della metà dei minuti. Ha segnato anche più di Raul, giocando meno, eppure è stato ceduto subito, come se non fosse abbastanza galattico.

Tuttavia Owen avrebbe anche avuto la caratteristica perfetta per essere il terminale di una squadra piena di giocatori in grado di centrare una monetina dentro un’area di rigore affollata da trenta metri. Quanti di questi palloni filtranti in area su cui fiondarsi gli avrebbe potuto mettere Guti? E Zidane o Beckham? Ovviamente però non siamo qui per parlare di Owen, ma di un giocatore che in qualche modo è riuscito a costruire un culto sul proprio gioco pur essendo anche lui in quella zona d’ombra del Real Madrid dei Galattici, più in panchina che in campo. Ci sono dei momenti in cui Guti sembra semplicemente il giocatore più forte del mondo e questo è uno di quelli. Lo sembra perché ha quel dono raro dei fenomeni, vedere le cose prima e meglio.

Come spiegare altrimenti l’anticipo con un tocco sotto per passare in mezzo a due avversari che contemporaneamente decidono di fare lo stesso movimento? O il tacco a cambiare direzione sul recupero dell’avversario, ma soprattutto non tanto il passaggio, quanto la precognizione che il difensore davanti a lui avrebbe cercato di sbarrargli fisicamente la strada come un portiere di calcetto, creando un tunnel tra il piede destro e il ginocchio sinistro.

Insomma Guti non è neanche uno dei Galacticos, piuttosto un pavone (così venivano chiamati i giovani arrivati dalla cantera), eppure la sua influenza su quel Real Madrid, sui suoi picchi estetici, è rimasta sempre fondamentale. In una squadra che si basava sul numero di stelle messe in campo, Guti poteva ribaltare qualunque assunto, con un passaggio, con uno sguardo, con l’abilità unica di essere davanti a tutti.