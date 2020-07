I migliori gol di giugno 2020

Non so se si può definire Dzeko come un giocatore elegante, soprattutto quando calcia al volo, quando sembra costringere il suo corpo a movimenti a cui non è stato programmato. Lo avevamo già notato nel celebre gol al Torino della scorsa stagione, quando aveva colpito con una specie di interno volante con la gamba leggermente piegata a mezza altezza per indirizzare il pallone al sette più lontano, ed è ancora più chiaro in questo gol alla Sampdoria, un altro tiro al volo ma infinitamente più complesso.

Dzeko non ha quel tipo di eleganza innata tipica dei gatti, che sanno cadere in piedi da qualunque posizione contorcendo il corpo nei modi più assurdi ma non perdendo mai in naturalezza – sembra più che altro puntare all’efficacia al netto di un corpo che può coordinarsi in maniera complessa solo restituendo sempre un minimo senso di meccanicità. Una rigidità nelle articolazioni naturale per un giocatore fisicamente così imponente, ma che assume contorni leggermente comici quando Dzeko tenta giocate così difficili, facendolo assomigliare a come penso si muova un orso in equilibrio su una fune al circo. È per questo che per apprezzare questo gol non si può che parlare della sua difficoltà tecnica più che della sua eleganza, perché la palla di Pellegrini è geniale ma anche incredibilmente complessa da trasformare in qualcosa di utile e ha senso solo con un attaccante tecnicamente sublime come Dzeko.

Al contrario del gol con il Torino, in cui Dzeko poteva sempre tenere gli occhi fissi sulla palla mentre caricava il tiro, in questo gol c’è infatti un momento in cui l’attaccante bosniaco è “cieco”, perché il pallone gli arriva dalle spalle e deve staccare lo sguardo dalla traiettoria della palla per coordinarsi per il tiro. Questo gol, insomma, non è difficile solo perché va colpita una palla al volo di collo pieno mandandola sotto la traversa, ma soprattutto perché va fatto senza sapere esattamente dove cadrà il pallone una volta che ti è passata sopra la testa. La cosa più vicina nella realtà a quelli che vengono chiamati “occhi dietro la testa”, che di solito vengono tirati in ballo per i creatori di gioco geniali più che per gli attaccanti alti due metri.