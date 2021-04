I migliori giocatori dei quarti di Champions League

Bellingham è arrivato al Borussia Dortmund lo scorso luglio, e pochi acquisti simboleggiano meglio il cambio di strategia nel mercato dei grandi club contemporanei. Il grosso del budget non viene più destinato a giocatori già affermati ma a giovani semi-sconosciuti che, al contempo, contengono grandi rischi di fallimento ma potenzialità suggestive. È arrivato per venticinque milioni, non era ancora maggiorenne e non aveva giocato una singola partita in Premier League. Dalla quarantina di presenze giocate col Birmingham portava evidenti segni di predestinazione e il BVB ha cominciato a corteggiarlo ai limiti dello stalking. Gli ha mandato magliette, video del muro giallo e promesse su uno sviluppo tagliato su misura per un giovane. Poteva guardare l’esempio di Jadon Sancho per avere garanzie.

Difficilmente questi predestinati poi riescono ad andare oltre le aspettative nel breve periodo, l’idea era di farlo diventare titolare dopo la pausa invernale e neanche il più ottimista al Borussia Dortmund avrebbe pronosticato l’importanza che Bellingham ha assunto subito in Germania. Alla prima in Bundesliga era già titolare e, dopo un breve periodo passato in panchina a sgranchirsi le idee, è tornato nell’undici con l’arrivo di Terzic. La sua influenza cresce partita dopo partita. E neanche nel più puro dei racconti di predestinazione Bellingham poteva immaginare di segnare ai quarti di finale di Champions contro il Manchester City, e di farlo in quel modo.

The highs and lows of football. So proud to be part of this club, with these teammates.🖤💛#JB22 pic.twitter.com/T4QVTiFoco — Jude Bellingham (@BellinghamJude) April 14, 2021

Al 14’ gli è finita tra i piedi una palla in area di rigore, cosa avrebbe fatto con quella fortuna? Con idee affilate Bellingham l’ha fermata con l’interno sinistro, se l’è spostata con l’esterno destro, e poi con l’interno destro, senza guardare mai la porta, ha calciato sul palo lontano inarcando il corpo come un tennista al servizio. La lentezza della traiettoria ne ha evidenziato la bellezza. Un quarto d’ora dopo, con una certa preveggenza, ha corso dietro il suo portiere per fermare un tiro di Mahrez indirizzato all’1-1; e insomma, se il Borussia Dortmund per un’oretta ha fatto venire a Guardiola gli incubi di Goya è soprattutto grazie al talento di Bellingham e a una capacità di incidere a questi livelli impronosticabile a questo punto della carriera.

Bellingham sa fare tutto, e lo sa fare così bene che diventa difficile capire che tipo di giocatore è di preciso: ha una grande tecnica, porta bene palla, dribbla, è creativo e a inizio carriera giocava soprattutto negli ultimi trenta metri; ma al Borussia è arretrato nel mezzo del centrocampo svolgendo compiti complessi in modo impeccabile. È intenso e preciso nel pressing offensivo, ma anche nelle letture senza palla ha una disciplina inspiegabile per un teenager che ha sempre giocato in attacco. La disciplina difensiva non fa perdere una virgola al suo impatto offensivo: è uno dei migliori cinque in Bundesliga per passaggi verso l’area di rigore. Questa Champions League non ci ha detto che Bellingham arriverà, ma che è già qui.