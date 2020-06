I migliori centrali in impostazione (2000-2020)

Tra tutti i centrali di questa lista, Leonardo Bonucci è quello che forse più direttamente associamo all’evoluzione tattica che nel calcio contemporaneo ha portato sempre di più i difensori a farsi carico della creazione di gioco. Uno status che si è cementato soprattutto nella prima metà degli anni ‘10, in cui Bonucci era di fatto il trigger di una buona fetta delle azioni d’attacco delle squadre di Antonio Conte, che gli chiedeva di raggiungere direttamente la coppia d’attacco che cercava di muoversi alle spalle della difesa avversaria. Il passaggio-manifesto del centrale della Juventus, in questo senso, non può che essere il lancio per il movimento in area di Giaccherini scagliato da dietro la linea del centrocampo nella partita d’esordio dell’Italia agli Europei del 2016, contro il Belgio.

Come ha scritto Fabio Barcellona in un pezzo a lui dedicato proprio in quel periodo: “Leonardo Bonucci è il prototipo del difensore moderno. La sua sicurezza nel ricevere e non buttare mai via la palla, i suoi ottimi fondamentali con entrambi i piedi e le sue spiccate abilità di interpretazione delle situazioni di gioco disegnano il profilo preciso del centrale difensivo ideale per il calcio estremamente tattico di quest’epoca. Bonucci prosegue la lunga tradizione dei difensori italiani innovandola, interpretando tutte le fasi di gioco con grande padronanza del tempo e dello spazio. Padronanza del tempo e dello spazio quando in fase di non possesso gioca sulle traiettorie avversarie o copre con precisione le aggressioni palla dei propri compagni di reparto. Padronanza del tempo e dello spazio quando si trasforma nel primo regista della propria squadra, ponendo le fondamenta della fase offensiva”.

L’esperienza disastrosa al Milan e il rendimento altalenante in un sistema diverso come quello della Juventus di Sarri hanno dimostrato poi quanto Bonucci fosse un difensore da sistema, che avesse bisogno cioè di un gioco in cui potesse sentirsi a suo agio, e non solo per coprire i suoi limiti difensivi. In questo senso, si potrebbe quasi dire Bonucci è stato superato dalla stessa evoluzione tattica che lui stesso ha incarnato, che oggi porta i centrali anche a salire sulla trequarti e a giocare soprattutto sul corto con passaggi a bucare le linee di pressione avversarie. Questo però non scalfisce il suo ruolo per l’evoluzione del gioco, che senza di lui avrebbe forse preso strade diverse.