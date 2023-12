I migliori assist dei portieri

Nel 2023 avremo le macchine volanti, la cura per tutti i mali e i portieri che fanno assist. Indovinate quale di queste previsioni si è avverata? L’ultimo portiere a mandare in porta un compagno è stato Mike Maignan, capace di pescare Pulisic dietro le linee nemiche del Frosinone. Certo, poi quello ha dovuto stoppare il pallone come se fosse il suo primogenito in pericolo e inventarsi il gol, ma fa parte del gioco, almeno fino a quando i portieri non diventeranno a tutti gli effetti giocatori di movimento (nel 2073 avremmo le intelligenze artificiali che ci dominano, le terre mangiate dagli oceani, la siccità e i portieri sulla trequarti).

Ecco, allora, i migliori assist confezionati da portieri, divisi per categoria.

I rinvii di una volta



In realtà è dall’alba dei tempi che i portieri fanno assist (credo). Magari prima erano meno ricercati, più frutto del caso, ma un assist è un assist. Questi sono quelli arrivati da un rinvio fatto con il pallone lasciato cadere dall’alto con le mani e poi calciato lungo come se fosse una palla di fuoco – ve li ricordate?

Roy Carroll per Kenny Miller

Non so perché, ma questo è il mio assist preferito tra quelli fatti da un portiere. Roy Carroll sembra sparare il pallone verso il sole, piegare gli elementi a suo favore. A centrocampo i difensori rimangono inchiodati, come stregati da un’improvvisa magia nera. Anche Kenny Miller sembra far parte di questo incantesimo, spunta dal nulla alle spalle di tutti. Non è in fuorigioco? No, dal replay si capirà che parte dietro la linea di centrocampo.

Carroll è un portiere famoso per qualche suo errore di troppo e per i problemi con l’alcool, ma ha anche ricevuto un premio dalla Croce Rossa per la sua gentilezza con i bambini affetti da leucemia e ha siglato questo assist qui. Magari può sembrare piuttosto fortuito, ma da come alza la mano prima di rilanciare, mi sembra volesse metterla proprio lì e provateci voi. Ho trovato anche questa foto di lui e Kenny Miller e credevo fosse tipo “hai visto che intesa”, invece pare che sia stata scattata in un altro momento e i due stavano per menarsi.

Oliver Kahn per Giovane Elber

Oliver Khan ha la faccia e il carisma del portiere che almeno una volta nella vita fare assist. E, infatti, sembra gli sia riuscito per quattro volte, una persino contro il Real Madrid. Per quattro volte ce l’ha fatta con questo lancione a caso pre-rivoluzione dei portieri. Ok, magari non è un assist raffinato, non ha quell’aura alla Pirlo degli assist di Maignan, ma guardate dove fa il primo rimbalzo il pallone: devi avere la dinamite nei quadricipiti per arrivare laggiù (o qualunque siano i muscoli coinvolti in questa tecnica di lancio).

Rafael per Galabinov

Mi spezza che Rafael si butti a terra, con quella mimica eccessiva dei portieri che devono perdere tempo (siamo nel recupero e lo Spezia sta vincendo 1 a 0), ma poi si accorge che Galabinov è solo con metà campo libera e allora si rialza di scatto e gli mette il pallone sulla corsa. Questi saranno i primi tre punti di sempre per lo Spezia in Serie A, qualcuno nei commenti ha scritto: “noi ridiamo e scherziamo ma intanto Rafael ha più assist di Cristiano Ronaldo” (non credo sia vero però).



Pepe Reina per Riera

Pepe Reina è un po’ a cavallo della rivoluzione dei portieri, diciamo anche che è uno di quelli che hanno assaltato la Bastiglia. Questo assist è a metà tra l’era conservatrice del ruolo e quella progressista: infatti da un lato la meccanica di lancio parte dalle mani, dall’altro non calcia pieno il pallone per spedirlo il più alto e lontano possibile. Reina calcia di taglio, di mezzo collo esterno, per avere più controllo e sensibilità. Come poi ci riesca davvero, questo per quanto mi riguarda è un mistero.

Agevolo screen.

Reina è anche uno dei portieri ad aver fatto assist in Serie A, in una larga vittoria contro lo Spezia quando giocava nella Lazio. Gli assist dei portieri sono anche un perfetto gancio per sfottere i giocatori di movimento. Qui, ad esempio, un po’ di tweet in cui si fa notare che Reina aveva più assist di Zaniolo.

Top 3 assist di Alisson per Salah

Se Reina è l’inizio della Rivoluzione, Alisson è il suo compimento, l’arrivo del Napoleone dei rinvii del portiere. Incredibilmente il brasiliano è stato capace di fare tre assist, tutti e tre per Salah (ovviamente avere un fenomeno come terminale aiuta), tutti e tre partendo con il pallone in mano, in due casi addirittura buttandosi a terra nell’atto, per avere più slancio o solo perché altrimenti era troppo facile.

L’eccezionalità coi piedi di Alisson è ormai data per scontata, ma rivedere questi tre assist – che non sono certo un caso – è come vedere un documentario sulla natura, si rimane ogni volta meravigliati.

Gabor Kiraly per Andrew Johnson

Il portiere con la tuta, la Premier League prima di diventare un prodotto di lusso, il difensore che per qualche motivo si abbassa, il gol di testa: questo è il calcio della nostalgia e ogni tanto, lo ammettiamo, ci piace (in realtà in Premier League gli assist del portiere sono tantissimi, la maggior parte si divide tra errori marchiani dei difensori o fenomenate degli attaccanti).

Jonas Lossl per Isaac Mbenza

Joans Lossl ha giocato 6 partite contro il Manchester United in carriera e gli ha fatto 2 assist. Non so, mi sembrava una cosa da dire.

I rinvii coi piedi

Come detto, però, il modo più semplice – semplice per modo di dire – per un portiere di fare assist è farlo con il pallone a terra. Una volta erano i rinvii dal fondo, oggi sono piuttosto quei momenti in cui i portieri possono controllare il pallone indisturbati perché non pressati (mi sono limitato a quelli dentro l’area di rigore, ci sono diversi assist di portieri fatti dalla trequarti, spesso su punizione – Paul Robinson era una specie di specialista in questo – però diciamo che così è più facile).

David Seaman per Ian Wright

Questo gol ci dice di più su quanto fosse dannatamente forte (e fico) Ian Wright, ma rimane anche un saggio abbastanza indicativo delle qualità coi piedi di Seaman (che nella stessa partita, per dire, fa un altro quasi assist, con questo lancio che viene spizzato e diventa un altro gol di Wright). Seaman è stato uno dei simboli del calcio inglese anni ‘90, con questa parvenza più da papà la domenica al parco che non da atleta professionista. In quegli anni forse sarebbe stata un offesa dirgli che era bravo coi piedi, ma lui mi sembra lo fosse. Magari questo lancio vi pare semplice, ma la prossima volta che avete un pallone davanti provate a fare un lancio di 80 metri che arrivi preciso al vostro cane. Se arrivate a 50 metri, vi offro da bere.

Ederson per Gundogan

The assist from Ederson

The control from @IlkayGuendogan Throwback to when we played Spurs in 2021! ⏪ pic.twitter.com/quKfuSeMfu — Manchester City (@ManCity) December 1, 2023



Se Alisson è Napoleone, Ederson è Napoleone III (scusate, ormai mi sono infognato in queste metafore storiche). Anche lui è brasiliano, anche lui ha tre assist in Premier League, ma al contrario del rivale i tre assist sono fatti lanciando con il pallone a terra. È interessante perché dalla contrapposizione tra i loro assist si possono definire le differenze di stile tra Liverpool e Manchester City. Da una parte la rapidità dei lanci di Alisson per mandare in campo aperto i suoi compagni, dall’altra il controllo di quelli di Ederson che aspetta l’attimo in cui i suoi compagni sono riusciti a manipolare le difese avversarie coi loro movimenti. Due stili diversi, risultati simili.

Ho scelto questo per Gundogan che mi sembra il più bello, ma non è molto dissimile da questo per Haaland o questo per il Kun Aguero. Se invece la vostra perversione sono il lanci lunghi in quanto lunghi, vi consiglio questo assist fatto quando era al Benfica, che tra l’altro ci ricorda come da rinvio dal fondo non c’è fuorigioco.

Manuel Neuer per Gerald Asamoah



Se Alisson è Napoleone e Ederson Napoleone III, Neuer è almeno Napoleone VII (sto sempre parlando della rivoluzione dei portieri che usano i piedi, magari a questo punto non è più chiaro) (Napoleone VII non esiste, almeno non ancora). Questo assist magari vi sembra normale, magari anche un po’ fortunato, ma dovete considerare che l’ha fatto di sinistro, quello che di solito viene definito il “piede debole”.

Manuel Neuer per Miroslav Klose



Ancora Neuer: questo assist è irreale, visto da dietro sembra fatto con gli effetti speciali, un piede umano non la può fare una cosa così, con questo effetto e questa forza (altre due cose: c’è da dire che ai Mondiali un assist per Klose forse l’avremmo fatto anche noi; la seconda: così è come si giocava nel 2010).



Mike Maignan per Pulisic

Maignan forse è meno completo coi piedi rispetto agli altri fenomeni in questa lista, ma ha questa morbidezza nel lancio, questa precisione armonica coi piedi che nel sistema di Pioli, che lo stimola a cercare questa soluzione diretta, funziona benissimo anche per gli assist. Con quello per Pulisic, Maignan ne ha fatto uno in ognuna delle sue stagioni col Milan. Forse, però, è una peculiarità proprio dei portieri del Milan, visto che anche Tatarusanu è riuscito a farne uno (senza grandissimi meriti c’è da dire).

Ter Stegen per Griezmann

Se Neuer è Napoleone VII, ter Stegen è (scherzo). Ter Stegen, in ogni caso, è un prodotto del nuovo modo di pensare che hanno alcuni portieri, ovvero non solo come distruttori di sogni ma come primi costruttori di gioco. Qui appena recupera il pallone dal raccattapalle sta già pensando a come far ripartire l’attacco. Quando vede Griezmann, poi, il gioco è fatto.

Emil Audero per Valerio Verre

Ok, era fuori dalla area di rigore, con il pallone che gli veniva incontro, ma questo assist e il controllo di Verre andavano citati. Audero è stato anche l’autore di uno dei più incredibili third-pass per un portiere, uno scavetto geniale in una mischia nei minuti finali, ma il gol successivo venne poi annullato per un precedente fallo di mano.

Michele Nardi per Bortolussi

Più si abbassa la gerarchia, più è difficile trovare un assist di un portiere. Qui, diciamo, Nardi non ha bisogno di fare Ederson, gli basta lanciare lungo e far partire un domino di eventi che portano all’assist a Bortolussi. Un assist che mi ricorda una vecchia legge del tennis: tu intanto manda la palla dall’altra parte, poi magari qualcosa succede.

Un capitolo a parte: Rogerio Ceni

Capirete che inserire un portiere che batte le punizioni sulla trequarti avversaria in questa classifica non era facile. In questo video sono raccolti, almeno a detta di chi lo ha fatto, tutti gli assist di Rogerio Ceni in carriera. Statistiche ufficiali non ne ho trovate: quando un portiere segna 131 gol in pochi si interessano anche ai suoi assist. In ogni caso, Ceni rimane una bellissima dissonanza di questo ruolo.

Un altro capitolo a parte: questo assist di Alireza Beiranvand

Vabbè, che dire? Alireza Beiranvand è famoso per essere stato un pastore da piccolo e per aver parato un rigore a Cristiano Ronaldo (non escluderei un nesso, seppure piccolo, tra le due cose), ma soprattutto per avere un rilancio con le mani completamente fuori da ogni logica. Ora io non conosco bene la scienza, ma forse dovremmo usare Beiranvand per cose più utili, tipo mandare l’uomo sulla luna con un lancio, oppure lanciare le bombe ai cattivi. Insomma, questo talento qui nel calcio è sprecato.

Assist in situazioni di gioco

Succede ogni tanto che i portieri rifiutino il loro ruolo di estremi difensori per inventare calcio e servire assist.



Rafael per Farias

Prima dell’assist per Galabinov, Rafael aveva combinato questa cosa qui. Cercando gli assist dei portieri mi sono accorto che è più facile trovare portieri con due, tre o quattro assist in carriera che portieri con un solo assist. Strano, no? Questa giocata di Rafael mi sembra spieghi però il perché: per il portiere cercare l’assist è anche un po’ un istinto, non solo buoni piedi e tanta fortuna, devi avere qualcosa di offensivo dentro, qualcosa che – anche se stai a cento metri dalla porta avversaria – ti fa sempre pensare a come essere utile per fare gol. E devi anche avere quel tipo di pazzia per poi farlo davvero.

Ter Stegen per Suarez

Quanti video di Neuer ha visto ter Stegen?

Manuel Neuer per Charisteas

Questo è il momento in cui racconto quella storiella per cui a un certo punto Guardiola voleva davvero schierare Neuer a centrocampo ed era dovuto intervenire Karl-Heinz Rummenigge per dissuaderlo. Ci siamo persi qualcosa di bello? A giudicare da questo assist sì. Magari vi potrebbe sembrare solo una spazzata fortunata, ma io credo che sia del tutto voluto. Fate caso a come prima di colpire Neuer alzi e giri la testa per controllare la disposizione dei compagni più avanzati e come si coordina per colpire di controbalzo, quasi in mezza rovesciata, per avere la giusta coordinazione per fare questo lancio a effetto. Consideriamolo una specie di uber-cross dalla trequarti tra palla e portiere, uno dei colpi che richiede più sensibilità nel calcio moderno.

Manuel Neuer per Kuranyi

Questa invece sì, è principalmente fortuna. C’è da dire, però, che la fortuna aiuta gli audaci e Neuer è sempre stato un portiere audace (dai dati che sono riuscito a recuperare, con sette assist Neuer è il portiere con più assist in Europa).

Francesco Toldo per Christian Vieri

Francesco Toldo qui provò a prendersi la paternità del gol, perché comunque il gol è meglio dell’assist e chi vi dice il contrario ha qualcosa da nascondere, ma – al replay – si vede l’ultimo tocco di Vieri. Il penultimo tocco, però, è il suo con il ginocchio e il penultimo tocco per definizione è l’assist. Non è sicuramente voluto, è stato anche abbastanza controverso – la Juventus protestò molto per un presunto fallo ai danni di Buffon – ma è forse l’unico assist di ginocchio di un portiere nella storia del calcio.

Jörg Schmadtke per Seretis

Come si dice: la storia si ripete sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Qui, l’assunto, invece si capovolge: prima la farsa, ora aspettiamo la tragedia. Siamo all’ultima giornata della stagione 1995/96, il clima è allegro e in Borussia Dortmund-Friburgo l’allenatore del Friburgo decide di spostare il suo portiere Jörg Schmadtke in attacco. Perché lo fa? Non è chiaro, per divertimento è la risposta più sensata che ho trovato. Schmadtke indossa la maglia numero 10, qualcuno con il nastro adesivo ha fatto sparire lo 0 per trasformarlo in 1. Quando fa l’assist, il suo compagno che segna – Seretis, questo dovrebbe essere il suo unico gol per il Friburgo – ride. Intorno tutti ridono, pure i giocatori del Borussia Dortmund ridono. A quel punto l’allentore dei gialloneri, Ottmar Hitzfeld, una persona che non pensavo avesse mai riso in vita sua, si alza dalla panchina e fa entrare il suo secondo portiere Toni Schumacher in campo. Insomma, classico umorismo tedesco (c’è da dire che il Borussia Dortmund quel giorno festeggiava la vittoria del campionato e lo spirito in campo non era proprio battagliero) (Manuel Neuer allora aveva 10 anni e, chissà, magari mentre guardava davanti alla televisione ha capito lo scopo della sua vita).