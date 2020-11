In questo gol Simone e il pallone sembrano sparire da davanti ai difensori della Juventus per poi riapparire alle spalle, come in un cartone animato sulla magia. Una giocata forse estemporanea – Simone non era un genio del calcio, ci giocava insieme – ma che descrive bene come si sentisse a suo agio dentro l’area di rigore, come negli ultimi sedici metri riuscisse a costruire un universo proprio fatto di rimbalzi, anticipi, angoli. Per Simone ingannare il diretto avversario era il lavoro principale, viveva per questo. Per farlo spesso aveva bisogno di sterzate, tocchi, rimpalli, anticipi. Qui è più sottile, sintetizza tutti i trucchi del suo bagaglio di attaccante d’area di rigore in un trucco solo, fare finta invece di fare. Simone alza la gamba come per controllare il pallone spalle alla porta, ma all’improvviso si ritira, si gira sul piede perno e non c’è più, i due difensori a terra, come in un trucco di magia ben riuscito.