Abbiamo scelto 10 gol di van Nistelrooy, i più belli diciamo, ma il dubbio è che tutti suoi gol fossero belli. Avevano come un’aura di precisione chirurgica, come se ogni volta avrebbe beffato difensori e portieri avversari con un tocco in controtempo, un dribbling scaltro, un colpo di biliardo. Forse non è un bel termine di paragone, ma in area di rigore van Nistelrooy aveva la destrezza di un borseggiatore, di quelli che ti fregano e neanche te ne accorgi, non capisci proprio come hanno fatto.

Qui riceve un passaggio difficile da Veron, con un tocco anticipa l’avversario, ma il pallone gli va alle spalle, e a quel punto sembra perso, ma non è così perché van Nistelrooy negli ultimi metri di campo era in vantaggio anche quando non lo era: con la suola fa fesso il recupero del secondo avversario, con l’interno si porta il pallone dentro l’area di rigore come se – la soluzione naturale – volesse calciare poi di sinistro. L’olandese invece con un impercettibile tocco d’esterno destro rientra mandando a vuoto la copertura del terzo avversario per poi calciare quasi nello stesso istante d’esterno destro, beffando il portiere con un tiro non angolatissimo ma inaspettato e imparabile. Sei tocchi, uno più impronosticabile dell’altro, per trasformare un brutto passaggio in un gol eccezionale. Anche questo era van Nistelrooy negli ultimi metri.