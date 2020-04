Le maglie che indossiamo in quarantena

Doug Pensinger/Getty Images

Non sono un grande collezionista di maglie da calcio, e quelle poche che possiedo sono tutte fin troppo simili tra loro: ho una fascinazione per tutti quei kit di nuova generazione con una base a tinta unica, preferibilmente nera, e le finiture ad alto contrasto sui loghi, sul colletto, sugli orli e così via. Le ho sempre sfoggiate unicamente sul campo, non mi è mai piaciuto utilizzarle come pigiama o per uscire a comprare il pane nei mesi caldi. Probabilmente questa scelta è dovuta a un puro istinto di conservazione dei tessuti, per sottoporli a meno lavaggi possibili e preservarne la consistenza e i colori.

Dopo pochi giorni di quarantena e smartworking ho realizzato di non poter affrontare la reclusione in pigiama. Così, ho preso l’abitudine di indossare tute e indumenti abbastanza sportivi, se non addirittura lo stesso abbigliamento tecnico che utilizzo per allenarmi o giocare in periodi normali. Non credo che sia una scelta originale, ma è un buon compromesso per mantenere una parvenza di dignità senza rinunciare alla comodità necessaria tra le mura domestiche. Il mio armadio “sportivo” non è però così tanto fornito da poter affrontare una turnazione di molte settimane, così sono stato inevitabilmente costretto ad attecchire anche alle riserve delle sacre maglie da calcio.

La maglia che sto indossando con più soddisfazione è una di cui sono particolarmente geloso: ancora oggi non mi è del tutto chiaro se mi abbia spinto più l’inspiegabile feticismo verso il giocatore (che in realtà non è mai stato neanche tra i miei primi 10 preferiti in attività) o la componente estetica. È la prima maglia del Messico per la Copa America del 2015, utilizzata poi anche per parte del 2016. Il Messico ha avuto come prima divisa una maglia a base verde ininterrottamente dal 1958, ma per questa occasione Adidas scelse di rompere la tradizione puntando su una base nera spezzata solo da un pattern grigio scuro sulla parte frontale, il tutto completato da un verde elettrico per le classiche strisce e per i loghi di Adidas e della Federazione Messicana, oltre che per i numeri e i nomi dietro, e dai colori della bandiera messicana sull’orlo inferiore.

Una maglia bellissima, fresca e leggera come buona parte delle divise contemporanee, che sarebbe stato un peccato prendere senza nomi dietro. Ho scelto Hector Herrera, che in quel periodo era forse il giocatore messicano più performante, quantomeno in Europa. Titolarissimo nel Porto, un box-to-box abbastanza completo e versatile, capace di correre parecchio pur mantenendo una buona pulizia nella trasmissione e nella conduzione, carismatico e responsabilizzato. Un giocatore che forse avrebbe meritato un’opportunità rilevante con qualche anno di anticipo rispetto al suo trasferimento all’Atletico Madrid, con cui ha finora raccolto 22 presenze e segnato un solo gol, alla Juventus nella gara d’esordio in Champions League. In generale, non sembra finora una consacrazione, la sua.

Herrera ha in realtà indossato questa maglia con il numero 6, ma ho deciso di esagerare ulteriormente coi livelli di hipsteria personalizzandola con il 16, suo numero sia al Porto che (poi) all’Atletico, per il semplice motivo che avevo già un’altra maglia con il 6 nell’armadio.