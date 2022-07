Chi comprereste tra Koulibaly e de Ligt?

Dario Saltari

Partirei dall’età, che è evidentemente la differenza più lampante tra i due: Koulibaly ha appena compiuto 31 anni, de Ligt ne deve ancora compiere 23. Al di là di cosa significherebbe questo per le strategie sportive e finanziarie del Chelsea o della Juventus, mi sembra una differenza cruciale nel valutare un difensore. Troppo spesso ci dimentichiamo quanto difendere sia un’arte legata alla conoscenza del gioco, all’esperienza accumulata a forza di errori fatti e avversari annullati: questo è il motivo per cui molti difensori maturano molto avanti nella propria carriera e questa è anche la ragione per cui oggi Koulibaly è un difensore migliore di de Ligt. Il difensore senegalese è in controllo anche quando non sembra in controllo, sa come dosare le energie nell’arco della partita, quando spezzare la linea per uscire sull’uomo tra le linee e quando invece lasciare intatta la struttura difensiva. Non è un caso che questa sia anche la principale debolezza di de Ligt, un difensore fenomenale nell’uno contro uno ma che spesso va in tilt quando deve prendere decisioni complesse, che richiedono cioè un ragionamento non istintivo. I rendimenti dei due con Sarri, forse il tecnico italiano più moderno nell’applicazione dei principi difensivi della zona, mi sembra il metro per misurare la diversa profondità del loro talento attuale. Koulibaly, con il tecnico toscano, era arrivato al suo prime, mentre de Ligt è sembrato molto in difficoltà a difendere “da reparto”, causando problemi a cascata all’intera difesa con uscite fuori tempo. Siamo sicuri che sia pronto ad eccellere in una squadra come il Bayern Monaco che difende in avanti come un’orda di Gengis Khan?

Marco D’Ottavi

È indubbiamente vero che Koulibaly è un difensore più esperto, considerando l’esperienza proprio in termini filosofici, avendo avuto più tempo e modo di osservare la realtà, ma nella scelta di un calciatore l’esperienza si valuta in maniera differente. Innanzitutto de Ligt ha giocato più partite in Champions League (29 a 26) avendo quasi nove anni in meno. Non è un modo per vedere l’”esperienza” questo? Di solito si accusa la Juventus di guardare troppo in Serie A, di prendere giocatori che ti fanno vincere in Italia ma non in Europa. L’acquisto di de Ligt, con un esborso economico non indifferente, era anche un tentativo di rompere questa narrazione, di prendere un calciatore giovanissimo con la prospettiva “di vincere in Europa”.

Non voglio però negare il valore assoluto di Koulibaly, che quando chiamato a livello più alto ha risposto sempre giocato bene (ricordate la prestazione contro il PSG?). C’è però anche una questione di esperienze, più che esperienza: de Ligt ha una formazione giovanile unica, che lo ha portato a bruciare le tappe di quello che – di solito – è il percorso di un difensore forte. Le esperienze fatte finora con Ajax e Juventus ne stanno rendendo la formazione quanto più completa possibile (e si può dire che il passaggio al Bayern Monaco arricchirebbe ancora il suo bagaglio) ed è indubbio che presto pagheranno i loro frutti. Se la Juventus dovesse cambiare allenatore tra uno o due anni, Koulibaly saprebbe adattarsi facilmente a un nuovo sistema? Avrebbe in sé l’esperienza per diventare un difensore diverso a 33/34 anni? Sono domande ancora più valide se alla fine Koulibaly dovesse andare al Chelsea, una squadra che la scorsa estate ha speso più di 100 milioni per un attaccante che pensava fosse un prodotto finito e invece dopo una singola stagione non sa più cosa farci. Il punto è che spesso si finisce per valutare un acquisto per l’impatto immediato senza prendere in considerazione le conseguenze di lungo periodo, che sono molto più reali di quanto non ci immaginiamo oggi. Rimanendo sulla Juventus: è vero che sembra stia mettendo in piedi una specie di instant team per tornare a vincere, ma siamo sicuri che la sostituzione tra de Ligt e Koulibaly ti migliora così tanto oggi da non pensare ai prossimi anni? Sei anni fa i bianconeri hanno ceduto il loro miglior prospetto pensando di poterlo sostituire in qualche modo. Oggi, dopo sei anni, lo hanno ripreso senza mai averlo davvero sostituito.

Dario Saltari

A me sembra che proprio l’esperienza avuta con Pogba abbia convinto la Juventus ad andare con i piedi di piombo. E cosa c’è di più sicuro di sostituire de Ligt con Koulibaly? È vero che prendere un giocatore di 31 anni alle cifre di cui si parla non è propriamente un affare da un punto di vista finanziario – qualcosa che il Chelsea, al cambiare dei presidenti, continua a non voler capire – ma è da tempo che il club bianconero sembra più concentrato sul presente che sul futuro. E oggi Koulibaly, parlando esclusivamente di campo, mi sembra una scommessa molto più sicura di de Ligt, anche in Champions League, che poi rimane la vera ossessione della Juventus. A questo proposito, penso che l’esperienza non si misuri solo contando il numero di apparizioni nella massima competizione europea, ma soprattutto pesandole.

Per le squadre come la Juventus, il Chelsea o il Bayern Monaco, la Champions League si decide sui dettagli della fase ad eliminazione diretta, e nessun ruolo è valutato sui dettagli quanto quello del difensore centrale. Prendiamo, per esempio, l’ultima dolorosa eliminazione contro il Villarreal, una squadra difensivamente retta da un altro grande vecchio dato per finito diversi anni fa in Italia, e cioè Raul Albiol. Nella doppia sfida contro la squadra di Emery, de Ligt, anche con una certa dose di sfortuna, è riuscito a rientrare in quasi tutti i gol subiti dalla Juventus, che finirà i 180 minuti con il pesante risultato complessivo di 4-1. E se è effettivamente crudele inchiodare il centrale olandese agli ultimi due gol subiti allo Juventus Stadium, al ritorno – dove prima si perderà la marcatura di Pau Torres su un calcio d’angolo, ma su una traiettoria leggermente deviata che ne faciliterà lo smarcamento, e poi causerà il rigore finale con l’ennesimo fallo di mano (ci torneremo), ma a seguito di uno sfortunato scivolone sull’erba – diverso è il discorso per l’1-1 subito all’andata, che fermerà la squadra di Allegri sul pareggio. In quel caso, il gol del Villarreal nasce da una leggerezza di de Ligt, che con un bel po’ di pigrizia presume che il taglio in profondità di Dani Parejo verrà assorbito da Rabiot, facendosi attirare dalla palla e aprendo uno squarcio al centro della difesa bianconera. Ecco, questo è il tipo di letture complesse di cui parlavo prima, in cui un difensore come Koulibaly è quasi perfetto. Fare la storia con i se e con i ma ha i limiti che conosciamo, ma rimane il discorso generale che se un top club europeo vuole arrivare in fondo in Champions League non può permettersi di aspettare un difensore che deve ancora superare questi limiti.

Anche astraendoci dai singoli errori, comunque, non mi viene in mente un aspetto in cui de Ligt è davvero superiore a Koulibaly. Magari è la mia ammirazione che parla, ma ho l’impressione che soprattutto un allenatore come Allegri sia più contento di lavorare con difensori esperti che sanno già perfettamente cosa fare. E che loro, in risposta, fioriscano nel momento in cui la loro carriera dovrebbe essere al tramonto. Mi viene in mente quest’ultimo anno di Chiellini che, al netto della concentrazione sulla Nazionale e i diversi infortuni, si è confermato come uno dei migliori difensori della Serie A poche settimane prima di trasferirsi negli Stati Uniti, ma anche gli ultimi anni di carriera di Barzagli. Non è che per paradosso con Allegri Koulibaly alla Juventus può crescere più di de Ligt? L’allenatore livornese di certo è un unicum, ma proprio per la natura del ruolo di difensore credo che il discorso non cambi poi molto con due tecnici giovani e sperimentali come Nagelsmann e Tuchel, se pensiamo soprattutto a quanto quest’ultimo si sia trovato bene con un difensore esperto (anzi, si diceva a fine carriera) come Thiago Silva.