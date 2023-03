Il Bello del Giovedì sera 2023 vol. 9

Matthias Ginter

L’estate del 1986 hai 6 anni, indossi la maglia delle tartarughe ninja e non ricordi niente del tuo luglio a Pineto. Un giorno hai seguito il tuo amico Niccolò in spiaggia e avete camminato fino alla fine delle cose. Tua madre ci ha messo almeno un paio d’ore a ritrovarti a farti ombra sotto la torretta di un bagnino. Quando ti ha visto era sconvolta, ti ha detto: «Dovresti essere figlio di quella là» intendendo la vostra vicina di casa di Roma. Quello non lo dimenticherai mai.

L’estate del 1992 hai 12 anni, indossi una maglia bianca e odi tutti. Non vuoi andare in spiaggia, a Pineto, resti intorno a casa e osservi le formiche. Le conti, ne studi le dinamiche sociali e i comportamenti individuali. Ti piace una ragazza che hai visto di sfuggita in spiaggia, mora con la frangetta, ma non sai perché e comunque non sapresti che fare.

L’estate del 1996 hai sedici anni e indossi una maglia dei Nirvana. È la tua ultima estate a Pineto, o almeno questo è quello che ti racconti. Odi sempre tutti ma il tempo non lo passi con le formiche. Stai al bar del paese con Niccolò, Maria, Fabio. Fantasticate sul vostro futuro a Londra, rifiutate il biliardino e create un’invalicabile pellicola sociale fra voi e gli altri.

L’estate del 2000 hai 20 anni e sei a Corfù. Noleggi un motorino, hai una maglia aderente grigia con lo scollo a ‘v’ e la scritta “ALIEN”. Hai un anellino argentato sul sopracciglio e l’aria sempre arrabbiata. A maggio ti sei lasciato con Simona, era la tua prima storia seria e ora pensi di avere il diritto di tenere il broncio. Anzi, quasi ti si chiede.

L’estate del 2004 indossi una polo Lacoste e il tuo viaggio nei Paesi Baschi si è incasinato col maltempo. Non ti importa perché sei coi tuoi amici di sempre e con Simona. Ti ci sei rimesso dopo l’estate del 2000. Le hai chiesto se ti ha lasciato per scopare in giro, lei nega ma tu pensi sia stato così. Poco male. Siete più amici che amanti, non avete mai fatto una vacanza assieme, soli tu e lei. L’argomento non esce mai fuori ma tu temi che in fondo non avreste niente da dirvi. Al massimo vi fareste la compagnia muta dei cani.

L’estate del 2010 hai 30 anni e ti sei sposato con Livia, la figlia del medico di famiglia. L’hai conosciuta al corso d’inglese pagato dall’azienda. È passato un anno e in dieci mesi avete organizzato il matrimonio. La sua famiglia è molto cattolica. Quando sei triste ti accarezza la faccia e ti dice che andrà tutto bene. Sognate di trasferirvi a vivere a Venezia ma nel frattempo passate l’estate a Pineto.

Avevi dieci anni ma ricordi tutto di quel giorno. La giornata secca, il caldo che di accarezzava la testa, la levità dei primi giorni d’estate dopo la fine della scuola, prima della partenza per le vacanze. Coi tuoi amici passavate il tempo insieme come un branco di lupi. Sulla salita della parrocchia trovate un mazzo di carte strano. Sono diverse dalle carte con cui il nonno gioca a Traversone, e diverse da quelle con cui la mamma fa i solitari la sera davanti a un bicchiere di vino. Sono piene di disegni e di colori, di facce spaventose, teschi, uomini a cavallo, spade, ruote. Non hai mai visto delle carte così belle. Con i tuoi amici ve le dividete e tornate a casa. I vostri genitori però vi danno tutti la stessa risposta: sono arnesi del diavolo. Sono stati creati dal diavolo per corrompere i cuori e le menti pure. Sono stati creati per guardare dentro al passato e dentro al futuro, dove quindi può guardare solo Dio, mentre agli uomini tocca avere fede e pregare, per il passato e per il futuro. Sono stati creati dal diavolo e al diavolo devono tornare. Quelle carte nelle tue mani sembrano infuocate. Con i tuoi amici vi incontrate nello stesso punto in cui v’eravate lasciate, e partite con una piccola processione verso un canale ai bordi del paese. Lì ci buttate le carte, che vengono portate via dalla corrente. Immagini il loro fuoco spegnersi, il loro potere dissiparsi.

È una di quelle giornate in cui rimpiangi di esserti fatto crescere sto ciuffo anacronistico sopra alla testa. Tira un vento freddo e secco e i capelli sono diventati dritti e spenti. Ti scendono sopra alla faccia e lottano per tarparti tutti i sensi. Non ci vedi, ti pizzica il naso, tieni lo sguardo basso a terra, mentre torni a casa dall’ufficio, e noti una carta da gioco. È un tarocco, cos’è un film di Rohmer?

Ne Il Raggio Verde la confusa protagonista li trova per strada e sembrano comunicarle qualcosa sulla sua vita. È così confusa che guarda al mondo come una foresta di simboli, a un segno del destino.

È la carta dell’impiccato, ti viene l’ansia. Mentre torni a casa continui a guardare la carta e c’è qualcosa che ti disturba profondamente. Non è solo l’impotenza di quella figura umana, appesa a testa in giù, le mani legate dietro alla schiena, le gambe intrecciate. È il suo sguardo. Uno sguardo totalmente rassegnato all’impotenza. Ti ci rispecchi molto. Quando torni a casa scopri che la carta dell’appeso ha in effetti dei significati preoccupanti. Al rovescio, che è come l’hai trovata per terra, significa che non ti senti in grado di affrontare una situazione in cui sei bloccato e che ti sta lentamente soffocando.

Sta parlando di te, della tua situazione al lavoro. Un lavoro che non ti piace da cui ti senti umiliato giorno dopo giorno. Senti montare dentro di te una strana tranquillità, non eri mai riuscito ad ammettere a te stesso questa cosa. Hai deciso: il giorno dopo ne parlerai col tuo capo. La mattina ti svegli e ti senti una persona nuova. Non sai come ma ti sembra di avere più tempo, di avere un controllo diverso sulle cose. Arrivi in ufficio di buonissimo umore, hai appuntamento alle 10 col tuo capo. La sua segretaria è momentaneamente assente, sono le 10 e 10, decidi di entrare senza filtro. Bussi, non senti risposta. Bussi, niente. Ti guardi intorno, non c’è nessuno. Pensi di tornare alla tua postazione, si farà sentire lui. Poi non sai perché decidi di aprire la porta. La visione è straziante. Il tuo capo impiccato con una corda a una trave sul soffitto della stanza.