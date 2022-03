Il bello del giovedì sera 2022 vol. 10

Pep Biel

Certi giorni, quando dopo pranzo ti scende la piomba e non riesci a rimetterti al lavoro, il tuo cervello non migra direttamente su Instagram o su Twitter. Da qualche tempo ti capita di visitare strani siti di turismo, applicazioni per prenotare voli o strutture ricettive. Avevi cominciato guardando i paesi baschi, i fiordi norvegesi, qualche isola greca, le midlands. Ma che sognatore modesto, ti sei detto. Ora guardi la polinesia francese, la patagonia, l’Uganda. Guardi i prezzi da un mese, ti fai dei conti vaghi sul tuo conto, ma quanto ci stai realmente pensando? Non ne hai ancora parlato alla tua compagna, temi lei stia dando per scontato che la prossima estate sarà come quella dello scorso anno, e dell’anno prima ancora. Casa di una cugina a Fiumefreddo, messa a un prezzo di piacere. Tutti i giorni alla stessa stessa spiaggia, un paio di cene fuori allo stesso ristorante di pesce. Ti piaceva perché potevi uscire con la canna da pesca qualche sera e startene da solo col mare, a pensare alla vita subacquea dei pesci. Ora però hai 38 anni e hai l’impressione che la tua vita ti stia scivolando tra le dita. Non vuoi essere come tuo padre, che in tutta la sua vita ha pensato solo a lavorare. In tutta la sua vita, fuori dall’Italia, ha visto solo Parigi. L’unica cosa che ricorda è che i panini costavano cari.

Khouma El Babacar

Ti piace leggere qualcosa a colazione. Solo mentre bevi il tuo caffè e mangi il tuo pane tostato la mente è abbastanza lontana dalle preoccupazioni per immagazzinare nuove informazioni. Quel giorno ti alzi più tardi del solito, la tua compagna ha già lasciato casa e sul suo mobile vedi un libro illustrato enorme: Crabs: a global natural history. Lo prendi e lo porti al tavolo, metti su il caffè, tosti il pane, ci metti la marmellata di fichi. Un tempo c’era anche il burro, ma con gli anni sei diventato intollerante. Ti siedi e apri il libro, sulla prima pagina una dedica: «Per il nostro progetto, xxx, Fabio». Non c’è nessun collega, che tu sappia, di nome Fabio. Non ci pensi più, ma davvero più, finché un mese dopo non trovi tra le bollette una lettera con dentro solo un bigliettino con una ‘f’ scritta sopra. Non sei un tipo geloso, e devi forzarti nella testa l’immagine di tua moglie a letto con qualcun altro. La cosa per qualche ragione non sortisce nessun effetto. Cos’hai che non va? Si può amare una persona senza desiderarne l’esclusività? È possibile non essere disturbati dall’idea del tradimento?

Isak Bergmann

Ti piacciono: i biscotti Krumiri, le tazze, quando tua madre dice “beato a chi c’ha n’occhio”, farti l’Aurelia da Roma a Orbetello alla massima velocità possibile ingannando gli autovelox, mangiare i panini cominciando dalle parti meno farcite, la rivista Elle decor, quando finisci di lavare i piatti e accumuli i residui di cibo nel filtro del lavello. Ancora: i libri di Elena Ferrante, fare aperitivo con lo spritz Cynar, le sigarette Winston blu, i fiori che fa la tua bromelia.

Non ti piacciono: i taralli che servono al bar, il prosciutto cotto, le persone che ti ricordano gli impegni di prima mattina, l’uso sbagliato del “piuttosto che”, le persone che dicono di non prendere lo zucchero nel caffè come fosse un particolare talento.