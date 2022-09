Il bello del giovedì 2023 vol. II

Benvenuti all’Osservatorio Cristiano Ronaldo in Europa League, un osservatorio nato, per chi non lo avesse capito, per tenere traccia della sorprendente presenza di uno dei due migliori giocatori di calcio degli ultimi vent’anni nella migliore coppa internazionale in assoluto. In questo episodio Cristiano Ronaldo è finito a giocare contro una squadra di un paese che non esiste, la Transnistria, una squadra con un nome che sembra il nome di un’automobile – Sheriff, Toyota Sheriff, Hyundai Sheriff, Volvo Sheriff – di proprietà di un’azienda fondata da due ex membri del KGB che possiede praticamente il Paese intero.

Forse dobbiamo mettere in chiaro, prima di cominciare, il fatto che uno degli scopi di questo osservatorio è aspettare il momento – o magari i momenti – in cui il talento di Cristiano Ronaldo brilla, deflagra in tutto il suo splendore, sulle immagini pixelate di una partita giocata a più di mille chilometri da Manchester. Nel frattempo, però, considerando anche che Cristiano sembra patire un ritardo di forma dovuto al fatto, forse, che ha passato l’estate a cercarsi un’altra squadra, dobbiamo annotare anche i momenti in cui l’Europa League diventa il buffo teatro del suo lento dissiparsi. Una lunga e sfumata uscita di scena che potrebbe improvvisamente trasformarsi in una nuova rinascita, oppure no, rivelarsi solo la fine di uno dei più grandi calciatori mai esistiti. Un modo come un altro per finirla, d’altra parte, non è che c’è un modo giusto e uno sbagliato per passare ad altro.

Da segnalare una polemica infrasettimanale: Cristiano Ronaldo posta foto con discutibile, e infatti discusso, psicologo/filosofo/commentatore culturale conservatore canadese, Jordan Peterson. Lo scorso giugno Twitter gli ha sospeso l’account per dei tweet offensivi nei confronti di Elliot Page, coerenti con la sua idea che i trattamenti medici per cambiare genere siano esperimenti dannosi al livello di quelli dei nazisti. Negazionista climatico, nemico del politicamente corretto e della cancel culture, nemico anche dell’idea di “patriarcato” (nel senso che non esiste), Peterson è una delle figure più influenti della cultura anglosassone contemporanea e il fatto che piaccia soprattutto a maschi bianchi conservatori getta una strana luce su Cristiano Ronaldo come icona globale nel momento in cui ci si fa una foto e sotto lo chiama “my friend”.

Al tempo stesso, teniamo conto anche del fatto che Cristiano Ronaldo e la sua famiglia hanno vissuto una vera tragedia lo scorso aprile quando, dopo il parto, hanno perso uno dei due gemelli appena nati. Che Jordan Peterson, che per quanto bislacco in fondo è uno psicologo, gli sia stato di aiuto? Che sia uno di quei casi in cui bisogna guardare oltre le strutture sociali, culturali, politiche, e sospendere il giudizio su questioni profondamente umane?

Andiamo avanti.

Una foto di Ronaldo pubblicata il giorno della partita.

Cristiano Ronaldo sembra decisamente più in forma rispetto alla settimana scorsa – nel senso che la sua forma corrisponde di più a quella che di solito ha Cristiano Ronaldo: capello perfetto, scolpito, sguardo affilato come una lama di acciaio valyriano, barba inesistente, occhiale rosato cyberpunk e vena in evidenza sulla fronte.

Contro lo Sheriff, Ronaldo ha segnato il suo 699esimo gol con la maglia di un club, su calcio di rigore che non si è procurato lui ma che, appena è stato fischiato, Jadon Sancho lì vicino si è premurato di dirgli che lo avrebbe tirato lui, indicandogli la palla. Forse perché Sancho si sentiva in colpa del fatto che sul primo gol, che aveva segnato lui, tutto lo United aveva orchestrato una bella azione ignorando Cristiano Ronaldo al limite dell’area.

Ronaldo ha calciato centrale, teso, sicuro come sempre del fatto suo. Questa è la buona notizia di questo episodio, oltre al fatto che Ronaldo si è mosso di più, è venuto a prendersi la palla all’altezza del terzino per scambiarla con Varane, ha fatto qualche buona sponda di prima e qualche buon movimento in profondità.

Altri momenti da segnalare.

Al minuto 8.30, circa, viene a prendersi una palla dalla difesa e si fa intercettare un passaggio per Dalot. Il giocatore che gli intercetta la palla è il numero 10, Cedric Badolo, 23enne burkinabé in prestito allo Sheriff dalla squadra slovacca Pohronie. Per intercettare il passaggio si allunga overestendendo la gamba destra, Cristiano per provare a riprendersi la palla gli calpesta la caviglia. Badolo soffre a terra ma Cristiano allarga le braccia e protesta, chissà forse non ha sentito la carne e le ossa sotto i tacchetti del suo piede. La difficoltà di Cristiano Ronaldo nel vedere i giocatori avversari, che forse è una forma di regale rifiuto della realtà in cui si trova, lo spinge a provare a rialzare Badolo mentre quello si sta ancora rotolando dal dolore.

Poco dopo Ronaldo chiede un rigore, per l’intervento di un tale Gaby Kiki che, in area di rigore, lo carica con la spalla. Mentre Ronaldo protesta con le braccia larghe Kiki gli parla, ma Ronaldo non lo vede, gli guarda attraverso. Poi lo sposta con una spintarella antipatica che spinge Kiki a parlargli ancora un po’, ma è come parlare a un fantasma, anzi è come se Kiki fosse un fantasma e Ronaldo non sentisse la sua presenza.

Aggiornamento dei nemici di Cristiano Ronaldo, quindi: Gaby Junior Kiki, camerunense, arrivato in Europa nel 2017, in Bielorussia, per la precisione a Mahiliou dove era l’unica persona di pelle nera e per non essere insultato dai passanti preferiva girare sempre con un compagno di squadra vicino.

Al 21esimo Cristiano Ronaldo fa un bel movimento in profondità, Antony batte velocemente una punizione e scavalca il difensore che lo insegue. Cristiano arriva in area di rigore, in una posizione un po’ defilata sulla destra, ma con la palla che rimbalza e sembra chiedergli per piacere di calciarla il più violentemente possibile sul secondo palo. Una palla che sembra essere stata cucita solo per essere calciata in quel momento da Cristiano Ronaldo, che però la spara alta, nella tribuna gremita di persone che Cristiano Ronaldo non avrebbero mai pensato di vederlo se non sul proprio cellulare.

Azione da inserire nella categoria “questa il vecchio Ronaldo l’avrebbe messa dentro”?

Non ne siamo sicuri, ci dobbiamo pensare. Questo osservatorio, accusato di eccessiva severità dopo il primo episodio, vuole essere il più imparziale possibile. In questo caso va detto che: quella palla era difficile.

A fine partita l’allenatore di Cristiano Ronaldo, che per chi non lo sapesse si chiama Erik Ten Hag, ha detto che Ronaldo è “totalmente coinvolto” nel progetto Manchester United. E anche che “è molto vicino” all’essere in forma, perché quando finalmente sarà in forma “arriveranno altri gol”.

Ah già, perché quello segnato su rigore a una squadra con un logo disegnato da un bambino di sei anni è il primo gol stagionale di Cristiano Ronaldo.