Il 20 maggio 2017, nelle Asturias dov’è nato e cresciuto e tornato, Miguel Pérez Cuesta “Michu” gioca la sua ultima gara da calciatore. Quindici giorni dopo, Erling Braut Håland esordisce in una massima serie (l’Eliteserien del suo Paese) quando ancora deve compiere diciassette anni, in una cittadina norvegese che si chiama Sarpsborg.

Le loro strade si erano incrociate anni prima in una terra franca, il Regno Unito, dove Håland era nato e cresciuto e dove Michu giocava. Uno era il promettente figlio di un discreto calciatore di Premier League (Alf-Inge Håland, difensore), l’altro una stella tardiva che esaltava i tifosi dello Swansea e conquistava la maglia della nazionale spagnola.

Håland ragazzino portava sugli scarpini la scritta “Michu”. Håland giovane uomo tagga l’ex calciatore asturiano sul proprio profilo Instagram. Sembra non essere cambiato nulla: sembra non importare che Michu abbia conosciuto un malinconico tramonto, tra i tempi d’oro in Galles e l’attuale ruolo da direttore sportivo a Burgos. L’idolatria ha sempre una fedeltà tenace.

Impressiona che qualcuno esploso giovanissimo sulla scena del grande calcio abbia come idolo un giocatore esploso tardi e ritiratosi prestissimo (a 31 anni). Quando Michu aveva l’età di Håland, giocava in Segunda División B, il terzo livello del calcio spagnolo.

Impressiona che un feroce bomber d’area, fisicamente sovradimensionato, che suggerisce una certa animalità («Forte come un orso e veloce come un cavallo» lo definì un giornalista) abbia per idolo una mezzapunta longilinea, che non aveva il gol come arma principale e che nel corpo ha trovato un ostacolo finché non si è arreso agli infortuni. Né sembra spiegare tutto che Michu, nella stagione in cui colpì l’immaginazione di Håland, aveva realizzato 18 gol in Premier League.

Impressiona come un predestinato, che pare freddamente usare club come trampolini (è al quarto in tre anni e mezzo), abbia scelto una figura romantica, Michu, capace di rifiutare la massima serie spagnola per restare nell’Oviedo che l’aveva lanciato, e per quella squadra poi intervenire di tasca propria quando si addensarono le nuvole del fallimento. Uno che all’Ultimo Uomo spiegava: «Mi sento un calciatore al quale non importa il palcoscenico in sé quanto lo spirito del club».

Qual è, nell’ammirazione, il peso di ciò che non si è – la consapevolezza dei propri limiti? Quanto idolatrare permette di lasciarsi andare, accettarsi, e in questo senso è riposante in confronto alla presa a modello?