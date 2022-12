33 idee per i regali di Natale 2022

Sono ormai un po’ di anni che l’Ultimo Uomo prepara una lista di regali natalizi a tema sport (qui ad esempio trovate quella dell’anno scorso e qui quella del 2020). Sono libri, maglie, oggetti, idee regalo per i vostri parenti, per gli amici, il/la fidanzato/a. Ma sono anche regali per voi, perché è arrivato il momento di viziarsi. Insomma, fate come volete, ma sapendo che, quest’anno, per alcuni dei siti linkati (non tutti) a questa lista abbiamo un’affiliazione, cioè otteniamo una piccola quota di ricavi (il prezzo per voi rimane lo stesso).

Il gioco da tavola “Tira i rigori”

Se il Mondiale ci ha insegnato una cosa è che bisogna saper tirare un rigore se si vuole essere ricordato bene dai propri connazionali. Per quanto non avete tempo o voglia di farlo all’aperto, con vere porte, veri palloni e veri portieri, potete farlo con questo gioco da tavola che piacerà ai grandi, ma – soprattutto – ai più piccini.

Il Funko Pop di Zion Williamson

Gli New Orleans Pelicans sono la sorpresa di questa stagione NBA e Zion sta finalmente confermando tutte le aspettative che lo circondavano. È il momento giusto di mettersi il suo “Funko Pop” in casa o di regalarlo al vostro amico che sosteneva fosse solo un ciccione, soprattutto perché, al momento, è super scontato su Amazon.

La maglia dell’India

Non è bella, non è stata indossata da calciatori fenomenali, ma costa poco e vuoi mettere regalarla al tuo amico del calcetto fissato con le maglie strane?

Due finissimi bicchieri da birra a forma di Coppa del Mondo

Perfetti per brindare con i vostri amici per i prossimi quattro anni, in attesa che la Coppa del Mondo torni a occupare le nostre vite e che, soprattutto, la nostra Nazionale riesca a farne parte.

Un abbonamento a l’Ultimo Uomo

Chiaramente è questo il regalo con cui farete felici più persone: voi, che sostenete il giornalismo indipendente; il vostro amico, che avrà accesso a contenuti esclusivi per un anno; noi, che diventiamo un po’ più sostenibili. Fossi in te non andrei nemmeno più avanti, eccolo il regalo giusto.

Un campo da tennis fotografato da Giasco Bertoli

Cose più belle di un campo da tennis? Poche. Quando un bravo fotografo incontra un campo da tennis il risultato estetico è sicuro. Scegliete la vostra foto di Bertoli preferita tra queste.

Two Brothers, di Jonathan Wilson

Jack e Bobby Charlton sono due tra le più grandi leggende della storia del calcio britannico, ma prima ancora di questo sono stati due fratelli che nell’arco della loro vita hanno avuto momenti di grande incomprensione. Jonathan Wilson, invece, è uno degli scrittori sportivi più apprezzati al mondo. Fare due più due è molto semplice. Se leggete facilmente l’inglese, se vi piace il calcio d’oltre Manica, se amate la letteratura sportiva probabilmente vorrete leggere questo libro ancora prima che esca la traduzione in italiano, o comunque dovreste regalarlo a quel vostr* amic* che da piccol* stava in fissa con George Best e la storia del Manchester United.

La maglia dell’Austria 2020/21

Per quel vostro zio che è rimasto fermo alla vittoria dell’Europeo dell’Italia, così al pranzo di Natale, dopo un paio di bicchieri, potete rimettere in scena il gol annullato ad Arnautovic. Voi fate Donnarumma, lui Arnautovic, vostro fratello la traversa, mentre vostra nonna fa il guardalinee (volendo, a lei potete regalare un set di bandierine).

Un passamontagna nero tecnico da sci

Siamo nel 2022 e non avete ancora rivalutato il passamontagna come capo di moda? Eppure è un po’ che guardate i video drill in cui tutti sono a volto coperto e la maggior parte delle volte i mitra sono mimati con le mani. Ma non è per stile che dovreste comprarvi un passamontagna. (Sebbene presenti vantaggi estetici in dubbi: copre molto, è in linea con l’estetica gorpcore che comunque funzionerà anche nel 2023). È per comodità: mentre il prezzo del gas è alle stelle nei vostri uffici restate a tersmosifoni spenti, quindi investite 13 euro per questo pratico copri-faccia.

Voi e i vostri amici a dicembre 2023.

Il mago di Riga, di Giorgio Fontana

Michail «Miša» Tal’ è stato uno dei più grandi artisti nella storia sovietica degli scacchi, prima che fossero sconquassati da Karpov e Kasparov. Questo libro ne racconta la storia ed è perfetto da regalare se uno dei vostri genitori, o un vostro amico, negli ultimi tempi si è chiuso su Chess.com.

Il pendolino di Maurizio Mosca

Sì, esatto, proprio quel pendolino. È prodotto da Tacchettee, al momento risulta esaurito, ma magari nei prossimi giorni torna disponibile.

Degli scaldapiedi

Se avete mai giocato a calcio in qualche categoria avrete provato l’esperienza di presentarvi la domenica mattina alle 9 in qualche campo piazzato dentro climi più simili all’inverno di Game of Thrones e finire in panchina. Se per il resto del corpo il freddo si poteva combattere con giacconi, coperte, maglie termiche, gli scarpini non servono a nulla. Come combattere quella sofferenza? Beh, ora lo sappiamo: con degli scaldapiedi, il regalo perfetto per il vostro amico che insiste a voler giocare a pallone.

La maglia dell’Angers di Azzedine Ounahi

Fatevi un regalo, va bene anche quella di Boufal, se vi sbrigate fate ancora in tempo a dire che voi, certo, Ounahi lo conoscevate da quel dì.

Una bella felpa di USA ‘94

In Qatar si è tornato a parlare di estetica dei Mondiali e, insomma, le nuove edizioni non sono paragonabili a quelle vecchie. Se Francia ‘98 è stata forse l’ultima edizione bella in termini di colori, maglie, design e contorno, a livello di merch l’oggettistica di USA ‘94 rimane una delle più interessanti, inoltre ha praticamente fatto il giro, diventando vintage, come questa felpa mostra bene.

Uno zaino per le escursioni in giornata

Il 2022 è l’anno in cui tutti si sono appassionati alla montagna: escursioni, ferrate, arrampicate. Tutti alla ricerca di un disperato contatto col silenzio dentro vite sempre più dure. Questo zaino di Arc’Teryx ha il pregio di funzionare bene per un’escursione in giornata, ma anche poi per tornare in ufficio – perché poi in fondo la nostra vita quella è.

Una borsa da Biathlon

Per il vostro amico appassionato di questo sport arcaico, e la cui borsa sembra un po’ logora ultimamente. Non è appassionato di biathlon? Fa niente, è una borsa ottima anche per portare il vino a cena quando siete ospiti.

Un poster con una foto di Kobe Bryant e Michael Jordan

È una delle loro foto più belle: stanno tutti e due con le mani sulle ginocchia, in attesa di un tiro libero. Jordan in maglia bianca è nella sua versione “black Jesus”, quasi entità astratta, Kobe, invece, ha i capelli afro e la bellezza dei giovani. Tutti e due guardano in un punto distante, chissà dove.

Borse per la bicicletta

Siamo entrati nell’epoca della sostenibilità (o, almeno, avremmo dovuto): viaggiare in bicicletta non è solo un modo per aiutare l’ambiente, ma è anche molto soddisfacente per il corpo e per la mente. Queste borse della VAUDE hanno ottime recensioni, sono molto capienti e facili da usare.

Maglia O Fenomeno Fokahela

Spettacolare maglia con estetica rave e rimando al Brasile del Joga Bonito, ovvero della più alta squadra calcistica che sia capitato di vivere a noi.

Gli scarpini LC23xUmbro

Se volete celebrare la vostra passione per gli scarpini classici e al contempo per i fiori.

Antivibrazioni per racchetta

Siamo nella sezione per voi amanti dei fiori. Mettete nei fiori nelle vostre racchette per farle smettere di vibrare.

Una maglia degli Oakland Roots

Black Panther | @oaklandrootssc ‘Celebrating Oakland’s unique place at the interaction of social and cultural revolution. The roots, like the panthers, are an organisation that was built on a love for its home city, its history and its people.’ Shop https://t.co/SxdDyeSuWT pic.twitter.com/lBj2WWnV7t — Classic Football Shirts (@classicshirts) December 16, 2022



Una maglia stupenda, che si ispira al Black Panther Party for Self-Defense e al ruolo che hanno svolto a Oakland. Tutti i profitti delle vendite di questa maglia saranno devoluti a Football Beyond Borders, un ente di beneficenza per l’istruzione e l’inclusione sociale che usa il calcio per aiutare i giovani.

Gli scarpini predator

Per il vostro amico millennial cresciuto con Kakà e Rui Costa, l’unica scarpa possibile per un numero 10 di metà anni 2000. Qui sono belli scontati.

I pantaloni della tuta dell’Olympique Marsiglia

+ 10 di aggressività automatici al vostro outfit.

Un fermaporte a forma di Zinedine Zidane

Per farsi tenere sempre aperta la porta da un fenomeno.

Un cuscino da meditazione

Lo Yoga è sempre meno vezzo da figli dei fiori e sempre più una ginnastica insegnata e praticata a tutte le età e tutti i generi. Facilmente anche voi avrete un parente o un’amico che ci si è impallinato, perché non regalargli allora uno zafu? Lo zafu è un cuscino da meditazione, si differenzia dal normale cuscino per essere più stabile, adatto alla postura richiesta in quei momenti. Questo è sobrio e minimale, con una copertura che si può sfilare e lavare facilmente.

La maglia di quest’anno dell’AS Velasca

Disegnata da Nada Pivetta, in edizione limitata e numerata, ma siete ancora in tempo, sbrigatevi.

Una delle maglie Palace x Gucci

Se il vostro budget ve lo permette evitate le maglie da calcio da 80 euro e impostatevi sulle uniche due fasce di prezzo dei veri collezionisti: 5 euro al mercatino dell’usato, o 1500 euro su Ebay. Ecco la maglia per il vostro amico fissato di moda e calcio a cui dovete un bel favore.

Un cappello Nike Court

È bello, costa relativamente poco, va bene per il vostro doppio a tennis del sabato.

Maglia degli Yokohama Marinos 1993/94

È semplicemente molto bella e costa poco, per una maglia con questa estetica.

Roger Federer è esistito davvero, di Emanuele Atturo

Per il vostro amico che non riesce a farsi una ragione che il miglior tennista di sempre abbia dismesso le racchette. Emanuele Atturo, vicedirettore de L’Ultimo Uomo, in questo libro ne racconta la carriera, attraverso le più grandi vittorie e le più cocenti sconfitte, alla ricerca di una prospettiva unica sulla grandezza di uno degli sportivi più incredibili di sempre.

Rivali, de L’Ultimo Uomo

Il secondo libro scritto da noi (ma se volete potete recuperare anche il primo, La caduta dei campioni) parla di rivalità grandi e piccole dello sport. Sono dieci, da Borg e McEnroe a Maradona e Pelè, passando per altre più inaspettate.

Quella maglia degli Utah Jazz

Per questa stagione i Jazz hanno rispolverato la loro maglia più iconica, quella legata all’era non vincente ma indimenticabile dello Stockton to Malone. È una maglia da iniziati, ma anche per chi è a digiuno di NBA. Non serve infatti conoscere la sua storia per innamorarsi di una delle maglie più belle della storia: sfondo viola, le montagne dello Utah, la scritta “Jazz” in azzurro, arancio e viola.